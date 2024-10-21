У монохромі та без підборів: Лопес вигуляла незвичний для неї лук. Фото
55-річна співачка Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці під час своєї зустрічі з друзями у Беверлі-Гіллз 20-го жовтня в неділю.
Особливу увагу привернув не характерний для зірки образ - total black без високих підборів.
Лопес обрала незвичний для себе монохромний лук, який складався з укороченого чорного светру з краваткою, чорних штанів міді та балеток із зав'язками навколо щиколоток. Образ вона доповнила маленькою сумочкою від Chanel.
Нагадаємо, нещодавно Лопес "постала з попелу" та вперше заговорила про особисте після розлучення з Беном Аффлеком. А ще до цього Джен потішила фанів новими фото себе усміхненої та щасливої.
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