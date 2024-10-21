У монохромі та без підборів: Лопес вигуляла незвичний для неї лук. Фото

55-річна співачка Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці під час своєї зустрічі з друзями у Беверлі-Гіллз 20-го жовтня в неділю.

Особливу увагу привернув не характерний для зірки образ - total black без високих підборів.

Лопес обрала незвичний для себе монохромний лук, який складався з укороченого чорного светру з краваткою, чорних штанів міді та балеток із зав'язками навколо щиколоток. Образ вона доповнила маленькою сумочкою від Chanel.

Дженніфер, на відміну від Анджеліни Джолі, украй рідко вдягає чорний колір, особливо тотал лук Фото Getty Images

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Нагадаємо, нещодавно Лопес "постала з попелу" та вперше заговорила про особисте після розлучення з Беном Аффлеком. А ще до цього Джен потішила фанів новими фото себе усміхненої та щасливої.