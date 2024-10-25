Бен Аффлек на тлі розлучення з Лопес уже готовий до нових стосунків, але є одна умова - інсайдер

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Процес розлучення американських зірок, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека лише нещодавно розпочався і не обіцяє бути простим, адже в пари не було шлюбного контракту, а їхній спільний дім за понад $60 мільйонів ніяк не продається. Проте подейкують, 52-річний актор уже відкритий до нових стосунків.

До потенційної пари в Бена є одна ключова вимога: вона категорично не має вживати алкоголь.

Про це інсайдер розповів Daily Mail.

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Бен вирішив не чекати, коли знову офіційно стане холостяком, а почати знову ходити на побачення Фото Getty Images

"Бен не поставив хрест на стосунках і нарешті відчуває, що готовий рухатися вперед і почати знову з кимось зустрічатися", - повідомило джерело.

"Він не збирається застрибувати у щось серйозне, доки розлучення не буде фіналізовано, але це не означає, що він не може ходити на побачення", - додав співрозмовник видання.

Єдине, чого хоче Аффлек, як алкоголік у зав'язці, це щоби майбутні стосунки не становили загрозу для його тверезості.

"Він лише хоче зустрічатися з кимось, хто веде тверезий спосіб життя або перебуває в процесі одужання (від алкоголізму). Останні два роки були складними для Бена, і оскільки він починає зцілюватися, дуже чітко ясно одне: його одужання понад усе. Він не збирається піддавати ризику свою тверезість", - пояснив інформатор.

Потенційна нова дівчина Аффлека не повинна вживати алкоголю Фото Getty Images

Нагадаємо, подейкували, що саме страх зірватися спонукав Аффлека розлучитися з Дженніфер Лопес. Її гламурний спосіб життя, те, що вона дозволяла собі вживати хмільні напої в присутності чоловіка і навіть створила власний алкобренд, стало для нього надто тяжким випробуванням.

Як відомо, Джей Ло нещодавно дала інтерв'ю, в якому торкнулася й теми свого особистого життя.