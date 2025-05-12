"Те саме вільне відчуття": Лопес у бікіні та спідниці покружляла на березі океану. Відео

Марія Ткаченко - 12 травня, 10:20
Дженніфер Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес безтурботно покружляла на пісочку океанського узбеження, відсвяткувавши в такий спосіб завершення зйомок свого нового проєкту, романтичної комедії "Офісний роман".

55-річна зірка була вбрана в рожевий купальник та максіспідницю такого ж кольору. Атмосферне відео вона 11-го травня запостила у Instagram.

Джей Ло

Дженніфер порелаксувала на березі океану

"Те саме вільне відчуття... Завершення зйомок", - похвалилася Джей Ло.

Дженніфер Лопес в інстаграм

Артистка продемонструвала романтичний пляжний аутфіт

Раніше того ж дня артистка, вказавши геотегом Домініканську республіку, привітала всіх з Днем матері та похвалилася букетом - вочевидь, від своїх двійнят, 17-річних Макса та Еммі.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина актора Бена Аффлека поділилася своїми селфі в фітнеслуці, продемонструвавши вражаючий прес.

Як відомо, подейкують, що в житті Дженніфер Лопес не така вже й приязна людина, а проста та щира "Дженні з району" - лише частина сценічного образу. ТаблоID розказував про неї та про інших зірок, які мають у цьому сенсі нехорошу репутацію. 

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