55-річна Лопес збурила мережу цілунком з танцівницею під час виступу на премії. Фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес влаштувала яскравий виступ на премії American Music Awards 2025.

На сцену зірка вийшла в обтислому блискучому комбінезоні, який інкрустований кристалами. Джей Ло ефектно рухалася, виконуючи свої хіти.

А неочікуваним моментом для фанів став поцілунок з танцівницею. Артистка притягнула до себе дівчину для пікантного моменту.

Лопес здивувала шанувальників лесбійським поцілунком на сцені Фото AFP via Getty Images

З чоловіком-танцівником 55-річна Дженніфер теж зблизилася під час виступу, швидко цілуючи його та інтимно рухаючися поряд.

Такий перформанс припав до душі не усім фанатам, пише Daily Mail. Ось, що вони писали: "Ох, це явно не те, що вона планувала показати", "Вийшло не дуже", "Вона зайшла надто далеко", "Це відчайдушно".

Лопес відома своєю епатажністю і любов'ю до спокусливих виходів у світ. Нещодавно вона позувала у латексі на Формулі-1 та демонструвала фігуру в купальнику.

Нагадаємо, торік зірка порвала зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Вже на початку цього року вони фіналізували шлюборозлучний процес і поділили свої статки. Цієї весни Дженніфер помітили за милим спілкуванням з іншим актором.

Також співачка розповіла про стосунки зі своїми 17-річними дітьми, близнюками Максом і Еммі та їхню підтримку під час її розлучення. А не так давно Джей Ло зі своєю дитиною з'являлася на Бродвеї.