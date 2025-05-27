55-річна Лопес збурила мережу цілунком з танцівницею під час виступу на премії. Фото
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес влаштувала яскравий виступ на премії American Music Awards 2025.
На сцену зірка вийшла в обтислому блискучому комбінезоні, який інкрустований кристалами. Джей Ло ефектно рухалася, виконуючи свої хіти.
А неочікуваним моментом для фанів став поцілунок з танцівницею. Артистка притягнула до себе дівчину для пікантного моменту.
З чоловіком-танцівником 55-річна Дженніфер теж зблизилася під час виступу, швидко цілуючи його та інтимно рухаючися поряд.
Такий перформанс припав до душі не усім фанатам, пише Daily Mail. Ось, що вони писали: "Ох, це явно не те, що вона планувала показати", "Вийшло не дуже", "Вона зайшла надто далеко", "Це відчайдушно".
Лопес відома своєю епатажністю і любов'ю до спокусливих виходів у світ. Нещодавно вона позувала у латексі на Формулі-1 та демонструвала фігуру в купальнику.
Нагадаємо, торік зірка порвала зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Вже на початку цього року вони фіналізували шлюборозлучний процес і поділили свої статки. Цієї весни Дженніфер помітили за милим спілкуванням з іншим актором.
Також співачка розповіла про стосунки зі своїми 17-річними дітьми, близнюками Максом і Еммі та їхню підтримку під час її розлучення. А не так давно Джей Ло зі своєю дитиною з'являлася на Бродвеї.