55-річна Лопес під час репетиції дістала травму обличчя. Фото

Марія Ткаченко - 14 травня, 10:00
Дженніфер Лопес
Фото з Instagram Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, готуючись до церемонії American Music Awards 2025, яка відбудеться 26-го травня і на якій вона виступить і в ролі ведучої, і в ролі артистки, дістала травму під час репетиції.

Наслідки прикрого інциденту 55-річна зірка показала в Insta-сторіс.

"Отже, це сталося...", - написала Джей Ло, запостивши фото, де притуляє до лиця пакет із льодом. 


Видно, що туш на її оці трохи розмазана, наче від сліз.

Джей Ло

Дженніфер, попри біль, зробила селфі для своїх фанів

На другій світлині Дженніфер уже без льоду - її перенісся набрякле і видно місце, яким артистка вдарилася і розсікла шкіру.

Дженніфер Лопес в інстаграм

На щастя, до церемонії ще є час, щоби поранення загоїлось

Нагадаємо, якось за лаштунками "Греммі" Лопес примудрилася так сильно поранити собі ногу своїм же підбором, що довелося викликати парамедиків. А на зйомках комедії "Моя свекруха - монстр", де в одній зі сцен її героїня мала дати ляпаса героїні Джейн Фонди, Джей Ло розсікла тій брову своєю діамантовою каблучкою, ще й не вибачилася

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