55-річна Лопес під час репетиції дістала травму обличчя. Фото

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, готуючись до церемонії American Music Awards 2025, яка відбудеться 26-го травня і на якій вона виступить і в ролі ведучої, і в ролі артистки, дістала травму під час репетиції.

Наслідки прикрого інциденту 55-річна зірка показала в Insta-сторіс.

"Отже, це сталося...", - написала Джей Ло, запостивши фото, де притуляє до лиця пакет із льодом.

Реклама:

Видно, що туш на її оці трохи розмазана, наче від сліз.

Дженніфер, попри біль, зробила селфі для своїх фанів

На другій світлині Дженніфер уже без льоду - її перенісся набрякле і видно місце, яким артистка вдарилася і розсікла шкіру.

На щастя, до церемонії ще є час, щоби поранення загоїлось

Нагадаємо, якось за лаштунками "Греммі" Лопес примудрилася так сильно поранити собі ногу своїм же підбором, що довелося викликати парамедиків. А на зйомках комедії "Моя свекруха - монстр", де в одній зі сцен її героїня мала дати ляпаса героїні Джейн Фонди, Джей Ло розсікла тій брову своєю діамантовою каблучкою, ще й не вибачилася.



