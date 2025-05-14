55-річна Лопес під час репетиції дістала травму обличчя. Фото
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, готуючись до церемонії American Music Awards 2025, яка відбудеться 26-го травня і на якій вона виступить і в ролі ведучої, і в ролі артистки, дістала травму під час репетиції.
Наслідки прикрого інциденту 55-річна зірка показала в Insta-сторіс.
"Отже, це сталося...", - написала Джей Ло, запостивши фото, де притуляє до лиця пакет із льодом.
Видно, що туш на її оці трохи розмазана, наче від сліз.
На другій світлині Дженніфер уже без льоду - її перенісся набрякле і видно місце, яким артистка вдарилася і розсікла шкіру.
Нагадаємо, якось за лаштунками "Греммі" Лопес примудрилася так сильно поранити собі ногу своїм же підбором, що довелося викликати парамедиків. А на зйомках комедії "Моя свекруха - монстр", де в одній зі сцен її героїня мала дати ляпаса героїні Джейн Фонди, Джей Ло розсікла тій брову своєю діамантовою каблучкою, ще й не вибачилася.
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