55-річна Лопес і кроптопі та лосинах похизувалася пресом перед дзеркалом
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес помилувалася результатом своєї сумлінної роботи в спортзалі - рельєфним пресом. І показала його підписникам свого Instagram, зробивши селфі перед дзеркалом.
"Піднажми сьогодні і сяятимеш завтра", - запевнила Джей Ло.
Нагадаємо, на думку співачки та її тренерів, зараз, у 55 років вона перебуває в своїй найкращій фізичній формі. Як розказувала сама Дженніфер, тренування - це те, з чого починається її ранок незалежно від того, наскільки напруженим обіцяє бути день.
Як відомо, ТаблоID зробив підбірку з воркаутів зірок, які вам неодмінно захочеться спробувати й собі.
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