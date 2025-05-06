55-річна Лопес і кроптопі та лосинах похизувалася пресом перед дзеркалом

Марія Ткаченко - 6 травня, 13:30
Дженніфер Лопес
Фото з Instagram Лопес

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес помилувалася результатом своєї сумлінної роботи в спортзалі - рельєфним пресом. І показала його підписникам свого Instagram, зробивши селфі перед дзеркалом.

"Піднажми сьогодні і сяятимеш завтра", - запевнила Джей Ло.

Джей Ло

Дженніфер мотивує своїх фанів працювати над собою


Фігура Дженніфер Лопес

Нагадаємо, на думку співачки та її тренерів, зараз, у 55 років вона перебуває в своїй найкращій фізичній формі. Як розказувала сама Дженніфер, тренування - це те, з чого починається її ранок незалежно від того, наскільки напруженим обіцяє бути день.

Як відомо, ТаблоID зробив підбірку з воркаутів зірок, які вам неодмінно захочеться спробувати й собі.

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Лопес
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