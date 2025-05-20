Декольте, шуба і яскравий макіяж: Лопес вигуляла ефектний персиковий лук на Бродвеї. Фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка нещодавно отримала травму обличчя, прибула на бродвейську виставу у Нью-Йорку.

Для заходу знаменитість обрала декольтовану силуетну максісукню з шовку. Персикове вбрання мало V-подібний виріз і доповнювалося шубкою в тон.

55-річна Джей Ло завершила аутфіт блискучим клатчем і макіяжем з акцентом на очі. На ногах у неї були босоніжки на підборах.

Одяг елегантно облягав жіночні вигини артистки Фото thestewartofny

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Нещодавно співачка позувала у рожевому атласі та у латексі з'явилася на "Формулі 1". А минулого місяця вона відвідувала Бродвей разом із 17-річною дитиною. Ще Лопес любить хизуватися підтягнутим тілом в купальнику.

Нагадаємо, торік Дженніфер розійшлася зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Вже у січні цього року вони фіналізували шлюборозлучний процес і поділили статки. Цієї весни актрису підловили на романтичних моментах з іншим актором.

Також Лопес відверто розповіла про своїх дітей, близнюків Макса і Еммі, їхню підтримку під час її розлучення та обіцянку, яку вони отримали від зіркової мами.