"Пробувала кілька разів": Джей Ло під час концерту зізналася, чи хоче знову заміж. Відео

Тамара Кудрявченко - 18 липня, 12:28
Лопес на сцені у срібному боді

Джей Ло зав'язала зі шлюбами назавжди?

Фото з Instagram JLo

Схоже, 55-річна попзірка Дженніфер Лопес більше не збирається обтяжувати себе шлюбом, останній з яких закінчився одним із найобговорюваніших розлучень світу.

Під час концерту фанат артистки розкрив плакат із надписом "Джей Ло, вийдеш за мене?", і вона зі сцени відповіла на пропозицію. Відео цього моменту поширили у соцмережах.

"Гадаю, я з цим закінчила. Так, я пробувала це вже кілька разів", - сказала Лопес, хитаючи головою. 


Нагадаємо, Лопес, якій незабаром виповниться 56 років, була заміжня 4 рази. Першим чоловіком співачки був офіціант Оджані Ноа, а другим - танцівник Кріс Джадд. Від третього благовірного, співака Марка Ентоні Дженніфер має 17-річних двійнят - Еммі і Макса. 

Останній шлюб зірки з режисером і актором Беном Аффлеком тривав 2 роки і був, мабуть, наймедійнішим в житті обох. 

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