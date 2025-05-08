"Усі помиляються": Лопес розповіла, як її діти допомогли пережити розлучення з Аффлеком і яку обіцянку їм дала

Дженніфер Лопес розповіла про відчуття провини перед дітьми й те, як вони допомогли їй після розлучення Фото instagram

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відверто поділилася своїм шляхом самоусвідомлення і тим, як вона проживала непростий рік разом зі своїми дітьми, близнюками Максом і Еммі, яким нещодавно виповнилося 17.

В інтерв'ю для видання El País артистка згадала, як розмовляла з підлітками під час особливо напруженого періоду: скасований тур, вихід автобіографічного фільму та новини про розлучення з Аффлеком. Вона чесно пояснила їм, що зараз непростий час, але пообіцяла, що вийде з цього стану ще сильнішою. Сьогодні діти вже бачать ці зміни у мамі й відчувають спокій за неї.

"Ти перебуваєш на цій американській гірці, на цій каруселі життя, ти крутишся по колу… Усі помиляються. Немає жодної людини на планеті, яка б не помилилася. Це те, чому мені потрібно було навчитися. Мені також доводиться проходити через різні речі, чи не так? Я маю засвоїти ці уроки, щоб розвиватися і зростати. Я сказала (дітям): "Обіцяю, це важкий час, але ви побачите, що я вийду звідти сильнішою та кращою". Я їм це пообіцяла, я це зробила. І вони це відчувають зараз. Я пишаюся собою за це. Я пишаюся тим, що змогла провести своїх дітей через важкі часи, що вони стали сильнішими і кращими завдяки цьому", — розповіла актриса.

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Джей Ло та її небінарна дитина Еммі на нещодавньому заході у Нью-Йорку Фото Getty Images

Попри свою зіркову кар'єру, Дженніфер як мати переживала почуття провини, знайоме багатьом жінкам, які поєднують роботу й материнство. Вона шкодує, що в дитинстві Макс і Еммі не завжди отримували від неї стільки уваги, скільки хотіли, але водночас тішиться, що діти мали унікальний досвід подорожувати з нею світом. Вона впевнена, що кожна мати просто намагається зробити все, що в її силах:

"Я була мамою, яка працювала, коли вони були маленькими. Вони, мабуть, не отримували від мене стільки, скільки хотіли, чи не так? Тому що, коли ти мама, яка працює, а так багато мам, які працювали, це знають, у тебе завжди є це почуття провини: "Я мала бути поруч більше. Я взагалі не повинна була йти. Я мала просто залишатися вдома"".

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Для Лопес найважливішим досягненням залишається те, що Макс і Еммі знають: вона завжди поруч, безумовно любить і підтримує їх. Вона з гордістю говорить про те, як навчилася не залежати від чужої думки. Саме нащадки допомогли їй зрозуміти, що справжня цінність людини не в образі, який бачать з екранів, а в тому, ким вона є насправді.

"Гадаю, порада, яку я б дала собі, така ж, яку даю своїм дітям: ви маєте справді розуміти свою цінність. І не дозволяйте тому, що кажуть інші люди впливати на вас. Зрозумійте хто ви, вірте в це. Зрозумійте свою власну силу. Я зрозуміла це після багатьох років", — додала вона.

Макс не часто показується з мамою у мережі Фото instagram

Нагадаємо, у 2022-му році Джей Ло представила Еммі як небінарну особу. Загалом зіркова мама обожнює проводити час з близнюками та мило вітати їх зі святами. А разом з Еммі співачка з'являлася на бродвейській виставі. До речі, батьком дітей є співак Марк Ентоні, з яким Дженніфер порвала 2014-го.

Як відомо, минулого року знаменитість розлучилася зі своїм чоловіком, актором Беном Аффлеком. Вже у січні цього року вони фіналізували шлюборозлучний процес і почали ділити майно. А тижнями Лопес помітили за милим спілкуванням з популярним актором.