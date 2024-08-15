Від Гвінет Пелтроу до Дженніфер Лопес: усі романи Бена Аффлека, якому виповнюється 52 роки

Зараз в особистому житті Бена Аффлека справжній буревій Фото: Getty Images

Бен Аффлек, якому 15 серпня виповнюється 52 роки, завоював репутацію серцеїда. Це й не дивно, бо актор ніколи "не просихав" від романів з колегами-акторками та моделями. Найтривалішими його стосунками був 10-річний шлюб із Дженніфер Гарнер. А найобговорюваніший – зі співачкою Дженніфер Лопес.

ТаблоID розповість про усіх жінок Бена Аффлека, починаючи від шкільного кохання.

Шаєн Ротман (1990 – 1997)

Шаєн Ротман – перша дівчина, з якою пов’язують Бена Аффлека. Вони познайомилися ще у школі, а почали зустрічатися, коли обоє навчалися в університеті.

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Згодом Шаєн переїхала до Лос-Анджелеса, аби бути ближчою до Бена – молодого актора-початківця. У 1997 році дівчина чи не єдиний раз з’явилася на публіці, відвідавши разом із Аффлеком прем’єру фільму "В погоні за Емі".

Ben Affleck e Cheyenne Rothman sono stati insieme per 7 anni. (1990-1997) andavano al liceo insieme.

Lei aveva 18 anni e lui 17.

Lei è del sagittario e lui del leone. pic.twitter.com/GLMIatbMWf — Il dramma di Giulia (@___livia95___) March 10, 2022

Того ж року пара розійшлася. Припускають, що Шаєн не хотіла шаленого голлівудського темпу та наситилася славою свого коханого. Аффлек начебто намагався повернути Ротман, але безрезультатно.

Гвінет Пелтроу (1997 – 2000)

Довго без кохання Бен Аффлек не був. У 1997 році він познайомився із акторкою Гвінет Пелтроу на вечірці перед врученням премії "Оскар". Згодом вони разом знялися у фільмі "Закоханий Шекспір", а за рік публічно оголосили про свої стосунки.

Бен Аффлек в молодості вмів підкорити жіночі серця Фото: Getty Images

Вони були геть неідеальні. У 1998 році Гвінет та Бен на деякий час розходилися, потім знову мирилися. Пелтроу якось розповіла в інтерв’ю, що її батьки захоплювалися Аффлеком, але вважали, що дівчина йому не на часі. І навіть трохи зраділи, коли пара остаточно розійшлася.

Дженніфер Лопес (2002 – 2004)

Перша спроба закрутити роман із Дженніфер Лопес у Бена Аффлека сталася у 2002 році. Пара познайомилася під час зйомок фільму "Джільї". Тоді акторка ще перебувала у шлюбі з Крісом Джаддом і офіційно розлучилася лише за рік.

Лопес і Аффлек частенько потрапляли у ЗМІ, бо про їхні стосунки не писав хіба що лінивий. Чоловік зробив коханій ефектну пропозицію, подарувавши каблучку за 2,5 мільйонів доларів (принаймні таку тоді озвучували суму).

Утім, за три дні до запланованого весілля пара скасувала все. Вони послалися на надмірну увагу преси і вирішили змінити дату.

"Коли ми серйозно думали про те, щоб найняти трьох окремих "приманних наречених" у трьох різних місцях, ми зрозуміли, що щось пішло не так", - заявляла пара.

Однак нової дати весілля Бен Аффлек і Дженніфер Лопес тоді так і не озвучили. Натомість у 2004 році вони заявили про розрив.

Дженніфер Гарнер (2004 – 2015)

Дженніфер Гарнер і Бен Аффлек познайомилися задовго до того, як закрутили стосунки. А сталося це майже після розриву актора з Джей Ло. Після 9 місяців зустрічань Аффлек зробив пропозицію Гарнер. Вони відгуляли тихе весілля. Згодом представники пари повідомили про очікування первістка (загалом у них народилося троє дітей).

Бен Аффлек дружина Дженніфер Гарнер були розкішною парою Фото: Getty Images

Однак після 10 років шлюбу Бен та Дженніфер оголосили про розлучення. В єдиному коментарі вони попросили про приватність для родини. Ймовірно, причиною такого рішення стали повідомлення про роман Аффлека із нянею. Однак Гарнер спростовувала це. Вона називала ексчоловіка "складним хлопцем", але водночас він був, з її слів, найгеніальнішим і найталановитішим.

У свою чергу Аффлек дякував дружині, що вона допомагала йому боротися із алкогольною залежністю та відправляла у реабілітаційні центри. І зазначав, що не хотів розлучатися, бути окремо від родини.

Ліндсі Шукус (2017 – 2019)

Розлучення Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер завершилося у 2017 році. Тоді актор вирішив довго не холостякувати і закрутив нові стосунки із продюсеркою Saturday Night Live Ліндсі Шукус. Подейкували, що вони почали зустрічатися ще декілька років тому, і Дженніфер могла знати про це.

Ліндсі була непублічною жінкою. Як вона сама говорила, що їй комфортніше перебувати за камерою, а всю увагу ЗМІ через роман з Беном сприймала із усмішкою.

Фото: Getty Images

Однак вже у 2018 році ширилися чутки про розставання пари. Аффлеку приписували короткий роман із моделлю Playboy Шоною Секстою, коли він перебував на лікуванні у реабілітаційному центрі.

Остаточно Бен та Ліндсі розійшлися у 2019 році. Тоді ж Аффлек міг зустрічатися із музиканткою Кеті Черрі, з якою познайомився на сайті знайомств.

Ана де Армас (2019 – 2021)

Наприкінці 2019 року Бен Аффлек на зйомках фільму "Глибока вода" познайомився із акторкою Аною де Армас. Спочатку пара хотіла приховати стосунки, але за рік їх помітили під час спільної відпустки на Кубі і тоді жінка публічно підтвердила роман.

Ana de Armas tiene la prueba de que las sudaderas no tienen por qué ser aburridashttps://t.co/4XZt1mdk9N pic.twitter.com/HG7uRVInDC — Vogue España (@VogueSpain) March 29, 2020

Спочатку все йшло більш ніж добре. Армас була у захваті від Аффлека. Вона потоваришувала із його дітьми та навіть ширилися чутки, що пара хоче жити разом. Але у 2021 році все різко закінчилося. Ана назвала жахливою надмірну увагу ЗМІ до їхнього роману.

Дженніфер Лопес (2021 – 2024)

Одні кажуть, що двічі в одну річку не увійдеш, але Бен Аффлек спростував це твердження, коли у 2021 році знову зійшовся із Дженніфер Лопес. Їхня історія кохання отримала другий шанс, як говорила сама жінка. І в ній було місце тому самому весіллю.

Фото: Getty Images

Бен Аффлек та Джей Ло побралися у 2022 році. Спочатку скромно у Лас-Вегасі, а за місяць влаштували гучне святкування із зірковими гостями та весільними вбраннями.

"Того дня загоїлися деякі старі рани, і тягар минулого нарешті спав з наших плечей. Щоправда, зовсім не так, як ми планували. Краще", - говорила Джей Ло.

Фото: Getty Images

Імена пари не сходили із заголовків таблоїдів. За їхнім подружнім життям слідкували мільйони прихильників по всьому світу. Аффлек і Лопес повсякчас не соромилися демонструвати загалу свої почуття. Навіть парні татуювання зробили на честь свого кохання.

Однак вже у травні 2024 року почали ширитися перші чутки про негаразди в родині. Джей Ло відвідувала публічні заходи без чоловіка, чого раніше, здається, ніколи не було. У червні пара підігріла чутки, коли зібралася продавати спільний будинок, раніше придбаний за 60 мільйонів доларів.

Фото: Getty Images

Інсайдери розповідали, що причиною розриву стала любов Лопес до публічності. Вона не соромилася показувати загалу любовні повідомлення від Бена. Натомість чоловік цінує більшу приватність. За іншою версією – Аффлек боявся знову зірватися і віддатися алкогольній спокусі через оточення навколо нього.

Подейкують, до Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучилися ще у березні 2024 року. Однак пара це не коментує. ТаблоID раніше писав, що вони підготували усі документи для розлучення. А їхні стосунки настільки погані, що Джей Ло та Аффлек навіть розмовляти один з одним перестали.