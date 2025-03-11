Джіджі Хадід у пікантній фотосесії з голою спиною відтворила золоту добу Голлівуду
Супермодель Джіджі Хадід стала головною героїнею квітневого випуску журналу Vogue.
Для атмосферної фотосесії 29-річна зірка приміряла чимало елегантних луків. Естетика зйомки переносить читачів у 1920-ті, а одяг нагадує епоху джазу.
На обкладинці глянцю Джіджі позувала у декольтованій зеленій сукні від Valentino без бюстгальтера.
Далі вона з'явилася на дивані у прозорому міні з розрізами на стегнах, а поруч із нею сидів загадковий чоловік.
Також Хадід позувала в максі образах з голою спиною та у напівпрозорих тканинах.
Нагадаємо, зараз Хадід зустрічається із 50-річним актором Бредлі Купером. Про їхній роман стало відомо восени 2023 року. Також модель виховує 4-річну доньку Хаї від співака Зейна Маліка.
До речі, Джіджі є однією з найбагатших манекенниць світу і вона часто тішить підписників пристрасним контентом. Також вона любить експериментувати зі своїми образами.