Джіджі Хадід у пікантній фотосесії з голою спиною відтворила золоту добу Голлівуду

Супермодель Джіджі Хадід стала головною героїнею квітневого випуску журналу Vogue.

Для атмосферної фотосесії 29-річна зірка приміряла чимало елегантних луків. Естетика зйомки переносить читачів у 1920-ті, а одяг нагадує епоху джазу.

На обкладинці глянцю Джіджі позувала у декольтованій зеленій сукні від Valentino без бюстгальтера.

Модель елегантно попозувала для обкладинки Усі фото AnnieLeibovitz

Реклама:

Далі вона з'явилася на дивані у прозорому міні з розрізами на стегнах, а поруч із нею сидів загадковий чоловік.

Такі знімки можуть розбурхати уяву фанатів

Також Хадід позувала в максі образах з голою спиною та у напівпрозорих тканинах.

Для манекенниці підготували одразу декілька вінтажних інтер'єрів

Такий лук та зачіска нагадали образи головної героїні у фільмі "Великий Гетсбі"

В образі Chanel героїня Хадід знялася в історичних локаціях

Модель посвітила струною фігурою

Джіджі обожнює вдягати вишукані вбрання

У рамках інтерв'ю зірка також розповіла про виховання доньки зі своїм колишнім: "Ми з Зейном складаємо графік на кілька місяців наперед… Врешті-решт, ми не зацікавлені в тому, щоб розповідати всім нашу історію. Що нас цікавить, так це виховання нашої доньки разом, з великою повагою один до одного, і не тільки через батьківство, але й через те, що ми пройшли разом", — сказала вона

Разом з іншою моделлю Джіджі відтворила золоту добу Голлівуду

Нагадаємо, зараз Хадід зустрічається із 50-річним актором Бредлі Купером. Про їхній роман стало відомо восени 2023 року. Також модель виховує 4-річну доньку Хаї від співака Зейна Маліка.

До речі, Джіджі є однією з найбагатших манекенниць світу і вона часто тішить підписників пристрасним контентом. Також вона любить експериментувати зі своїми образами.