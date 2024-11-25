Total black без підборів: Джолі на італійському кінофестивалі здивувала скромним аутфітом. Фото
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі з тих зірок, яким не обов'язково вбиратися у щось яскраве чи екстравагантне, аби привернути увагу на світській події. У чому б вона не була - всі камери та погляди все одно будуть прикуті до її персони.
Тому іноді Енджі може дозволити собі вийти на парадний хідник у вбранні, більше схожому на щоденний лук офісної працівниці. І виглядати при цьому все одно приголомшливо.
Так сталося 24-го листопада на Туринському кінофестивалі, куди Джолі завітала представляти свою режисерську роботу "Без крові" з Сальмою Хаєк у головній ролі.
На італійському кінофесті Анджеліна вирішила бути вкрай мінімалістичною. Чорну спідницю-олівець вона доповнила чорним светром з V-образним вирізом та замшевими балетками в тон. З прикрас були лише сережки та браслет.
На деяких фото актриса, яку цього вечора вшанували нагородою Stelle della Mole, позує з оголеним плечем.
Нагадаємо, нещодавно Джолі на церемонії Governors Awards з'явилася в золотій сукні у компанії свого молодшого сина від Бреда Пітта.
А перед цим її бачили у елегантному вбранні в Нью-Йорку.