Зіркові гості в палаці: Бекхем, Вінслет та Стріп завітали до короля Чарльза ІІІ. Фото

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12-го червня в Сент-Джеймському палаці, що в Лондоні, відбулася церемонія нагородження благодійного фонду The King’s Foundation. Запрошено було близько 200 гостей, серед яких були футболіст Девід Бекхем та актриси Меріл Стріп та Кейт Вінслет.

Його Величність Чарльз ІІІ, виступивши в ролі гостинного господаря, поспілкувався з ними і, судячи з фото, розказав щось страшенно смішне.

Анекдот від Його Величності? Фото AFP via Getty Images

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Меріл Стріп для урочистої події обрала сукню з рослинним принтом, а Кейт Вінслет - брючний костюм Фото Getty Images

Як відомо, в квітні Чарльз і його друга дружина Камілла відсвяткували 20-річчя свого шлюбу. Королева-консорт розказала, в чому секрет міцності їхнього союзу.

Нагадаємо, ТаблоID розказував про жінок, із якими в юності крутив романи Чарльз і кому спадкоємець трону навіть освідчувався, але отримав гарбуза