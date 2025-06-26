Наречена Роналду у білому ромпері виставила соковиті сідниці та показала селфі з коханим. Фото

Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес впакувала форми у білий ромпер.

На знімках зірка показала, як працює над тілом із гантелями.

Джорджина не вийде з дому без марафету...

Джорджина похизувалася апетитними формами. До речі, не дивно бачити зірку у спортзалі з люксовою торбинкою

Джорджина також показала, як проводить свої будні з коханим, дітьми та за спортом.

Кралечка засвітила апетитні форми

Нагадаємо, Роналду разом зі своєю обраницею з 2016 року, але вони поки не одружені.

Раніше Родрігес показувала, як працює у залі над сідницями і ногами.