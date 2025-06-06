Роналду з нареченою на 8-річчя своїх двійнят показали їхні милі фото

Карина Тімкова - 6 червня, 10:09
Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес замилували фото з дітьми

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес привітали дітей з днем народження

Фото instagram

Капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду та його наречена, модель Джорджина Родрігес привітали своїх дітей Матео і Єву з днем народження. Двійнятам виповнилося 8 років.

Першим до іменинників звернувся 40-річний зірковий батько. У своєму Instagram він опублікував миле фото, на якому син і дочка граються з аніматором.

"Сьогодні ваш день! Щиро вітаю з днем народження, мої любі", — написав він.


Кріштіану Роналду замилував фото з дітьми на їхнє 8-річчя

Футболіст ніжно звернувся до своїх дітей у їхній день народження

Фото instagram

31-річна Джорджина приєдналася до коханого з привітаннями. Вона показала чималу добірку знімків, на яких закарбовано особливі спогади з малечею.

Наречена Роналду показала їхніх дітей у воді

Модель зазнімкувала нащадків у водоймі

Фото instagram
Наречена Роналду привітала їхнього сина і дочку з 8-річчям

Родина любить відпочивати разом

Наречена Роналду у шортах попозувала в авто з дочкою

Зіркова матуся попозувала з дочкою

Наречена Роналду у шортах посвітила тілом на прогулянці з дочкою

Як відомо, Матео і Єва народилися шляхом сурогатного материнства

Наречена Роналду показалася на відпочинку з дітьми

Наречена Роналду також виховує 14-річного Кріштіану-молодшого, а ще двох біологічних донечок: 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу

Наречена Роналду привітала їхніх дітей з днем народження

Святковий сніданок для іменинників

Наречена Роналду посиділа на дивані в коротесенькій сукні

"З восьмим днем ​​народження, мої кохані. Мама безмежно любить вас", — додала під публікацією обраниця спортсмена

Наречена Роналду замилувала образами їхніх дочок

Дівчатка люблять носити парні луки

Наречена Роналду показала, як з дітьми дивилася його матч

Діти підтримують батька під час його матчів

Нагадаємо, футболіст разом зі своєю обраницею з 2016 року, але вони поки не одружені. Пара багато часу проводить з дітьми та любить їздити на спільний відпочинок.

Як відомо, три роки тому разом із Беллою мав народитися її братик, але він трагічно загинув.

Щодо самої Джорджини, то вона частенько вигулює пікантні луки і фотографується в лосинах у зухвалих позах. Окрім цього вона активно займається спортом і танцює сальсу. А днями Кріштіану особисто взяв інтерв'ю у нареченої для глянцю.

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