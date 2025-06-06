Роналду з нареченою на 8-річчя своїх двійнят показали їхні милі фото
Капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду та його наречена, модель Джорджина Родрігес привітали своїх дітей Матео і Єву з днем народження. Двійнятам виповнилося 8 років.
Першим до іменинників звернувся 40-річний зірковий батько. У своєму Instagram він опублікував миле фото, на якому син і дочка граються з аніматором.
"Сьогодні ваш день! Щиро вітаю з днем народження, мої любі", — написав він.
31-річна Джорджина приєдналася до коханого з привітаннями. Вона показала чималу добірку знімків, на яких закарбовано особливі спогади з малечею.
Нагадаємо, футболіст разом зі своєю обраницею з 2016 року, але вони поки не одружені. Пара багато часу проводить з дітьми та любить їздити на спільний відпочинок.
Як відомо, три роки тому разом із Беллою мав народитися її братик, але він трагічно загинув.
Щодо самої Джорджини, то вона частенько вигулює пікантні луки і фотографується в лосинах у зухвалих позах. Окрім цього вона активно займається спортом і танцює сальсу. А днями Кріштіану особисто взяв інтерв'ю у нареченої для глянцю.