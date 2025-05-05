Кохана Налкакіоглу в його обіймах посвітила спокусливими формами на Тенеріфе. Фото

Марія Ткаченко - 5 травня, 09:45
Дівчина Мурата

Подруга Мурата Налкакіоглу Людмила Оверковська поділилася спекотними кадрами з Іспанії

Фото з Instagram Оверковської

Чинна пасія турецького бізнесмена та одного зі знаних ловеласів України Мурата Налкакіоглу, Людмила Оверковська зустріла своє 33-ліття на іспанському Тенеріфе.

Іменинниця влаштувала фотосесію на пляжі та поділилася емоціями у Instagram.

"Із днем народження мене. Привіт, мої 33. Дякую тобі, Боже. Дякую вам, моя родино. Дякую тобі, моє кохання", - написала Людмила, тегнувши Мурата.


Мурат Налкакіоглу

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"Я кохаю тебе і кохаю твою душу. Життя - у моменті", - додала жінка.

47-річний Налкакіоглу на допис відреагував лаконічно: двома сердечками та знаком безкінечності поміж ними.

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Колишній чоловік Ана Лорак Мурат
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Нагадаємо, в червні своє 14-річчя святкуватиме єдина донька Мурата, Софія, яка народилася в шлюбі зі співачкою-запроданкою Ані Лорак. Нагадаємо, попередня дівчина бізнесмена, Анастасія з його спадкоємицею налагоджувати контакт бажання не мала. 

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