Кохана Налкакіоглу в його обіймах посвітила спокусливими формами на Тенеріфе. Фото

Подруга Мурата Налкакіоглу Людмила Оверковська поділилася спекотними кадрами з Іспанії Фото з Instagram Оверковської

Чинна пасія турецького бізнесмена та одного зі знаних ловеласів України Мурата Налкакіоглу, Людмила Оверковська зустріла своє 33-ліття на іспанському Тенеріфе.

Іменинниця влаштувала фотосесію на пляжі та поділилася емоціями у Instagram.

"Із днем народження мене. Привіт, мої 33. Дякую тобі, Боже. Дякую вам, моя родино. Дякую тобі, моє кохання", - написала Людмила, тегнувши Мурата.

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"Я кохаю тебе і кохаю твою душу. Життя - у моменті", - додала жінка.

47-річний Налкакіоглу на допис відреагував лаконічно: двома сердечками та знаком безкінечності поміж ними.

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Нагадаємо, в червні своє 14-річчя святкуватиме єдина донька Мурата, Софія, яка народилася в шлюбі зі співачкою-запроданкою Ані Лорак. Нагадаємо, попередня дівчина бізнесмена, Анастасія з його спадкоємицею налагоджувати контакт бажання не мала.



