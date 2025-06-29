"Без фільтрів, без страху": ексдружина Кличка без мейку поніжилася в ліжку та на пляжі у бікіні

Фото з Instagram Наталі Єгорової

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталя Єгорова без макіяжу поніжилася у ліжку.

Наталія попозувала e білій звабній нічній сорочці у рубчик та з мереживом.

"М'який ранок. Ніяких фільтрів, ніякого поспіху. Просто жінка, загорнута у власну присутність. Так виглядає ніжність", - написала Наталя.

Єгорова показала свій "м'який ранок"

"Справжнє - рідкість, тому його бояться", - написала Наталя

Також вона показалася на пляжі у купальнику з геометричним принтом та рюшами.

"Сп'яніла від сонця, моря, від життя. Нічого більше, нічого менше", - додала Єгорова.

Свій пляжний образ Наталя доповнила підвіскою

Фото з Instagram Наталі Єгорової

"У світі редагувань я обираю бути невідшліфованою. Без фільтрів. Без страху. Тільки свобода. Це мій бунт", - написала Єгорова.

Нагадаємо, наприкінці травня Наталя показувала, як відновлюється у віброакустичному кріслі.

До речі, Наталя частенько ділиться з підписницями секретами свого догляду. Наприклад у січні вона завітала у спа і повчила, як треба відпочивати.