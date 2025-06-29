"Без фільтрів, без страху": ексдружина Кличка без мейку поніжилася в ліжку та на пляжі у бікіні

Юлія Леськова - 29 червня, 12:29
Наталя Єгорова попозувала для фото
Фото з Instagram Наталі Єгорової

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталя Єгорова без макіяжу поніжилася у ліжку.

Наталія попозувала e білій звабній нічній сорочці у рубчик та з мереживом.

"М'який ранок. Ніяких фільтрів, ніякого поспіху. Просто жінка, загорнута у власну присутність. Так виглядає ніжність", - написала Наталя.


Наталя Єгорова наробила фото у ліжку

Єгорова показала свій "м'який ранок"

Наталя Єгорова попозувала у пеньюарі

"Справжнє - рідкість, тому його бояться", - написала Наталя

Також вона показалася на пляжі у купальнику з геометричним принтом та рюшами.

"Сп'яніла від сонця, моря, від життя. Нічого більше, нічого менше", - додала Єгорова.

Наталя Єгорова у бікіні

Свій пляжний образ Наталя доповнила підвіскою

Наталя Єгорова показалася на пляжі
Фото з Instagram Наталі Єгорової

"У світі редагувань я обираю бути невідшліфованою. Без фільтрів. Без страху. Тільки свобода. Це мій бунт", - написала Єгорова. 

Нагадаємо, наприкінці травня Наталя показувала, як відновлюється у віброакустичному кріслі. 

До речі, Наталя частенько ділиться з підписницями секретами свого догляду. Наприклад у січні вона завітала у спа і повчила, як треба відпочивати. 

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Наталія Кличко
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