Ексдружина Кличка в легкому міні влаштувала танцювальний бунт посеред Валенсії. Відео

Марія Ткаченко - 24 квітня, 12:30
Колишня дружина Кличка

Колишня перша леді Києва Наталія Єгорова, яка відвідала Валенсію, вирішила передати трохи квітневого іспанського вайбу й своїм підписникам у Instagram.

51-річна багатодітна мама гайнула в танець.

Наталія Кличко

Для прогулянки Валенсією Наталія вбралася в легку мінісукню і сорочку

"Танцюю посеред Валенсії, ніби ніхто не бачить - бо радість це найкращий бунт. Свобода - це не напрямок, це вибір. Обирайте бути грайливими. Обирайте бути дикими. Обирайте бути собою", - закликала Наталія.

Наталія Єгорова

Бунтівниця Єгорова гайнула в танок

"Валенсіє, ти підкорила моє серце!", - зізналася вона.

Нагадаємо, раніше ексдружина Віталія Кличка давала поради з приводу того, як потрібно ставитися до відпочинку. А ще переконувала, як важливо не здаватися і продовжувати стукати в замкнені двері.

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