Ексдружина Кличка в легкому міні влаштувала танцювальний бунт посеред Валенсії. Відео
Колишня перша леді Києва Наталія Єгорова, яка відвідала Валенсію, вирішила передати трохи квітневого іспанського вайбу й своїм підписникам у Instagram.
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"Танцюю посеред Валенсії, ніби ніхто не бачить - бо радість це найкращий бунт. Свобода - це не напрямок, це вибір. Обирайте бути грайливими. Обирайте бути дикими. Обирайте бути собою", - закликала Наталія.
"Валенсіє, ти підкорила моє серце!", - зізналася вона.
Нагадаємо, раніше ексдружина Віталія Кличка давала поради з приводу того, як потрібно ставитися до відпочинку. А ще переконувала, як важливо не здаватися і продовжувати стукати в замкнені двері.
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