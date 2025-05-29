Ексдружина Кличка в декольтованому купальнику показала відновлення у спеціальному кріслі
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова знову відпочиває. І цього разу вона у Греції.
У своєму Instagram Єгорова показала, які процедури робить у місцевому спа та відновлюється на спеціальному кріслі. А також посвітила тілом у чорному купальнику.
Нагадаємо, від Кличка Єгорова має трьох дітей: 24-річного Єгора-Даніеля, 22-річну Єлизавету-Вікторію і 20-річного Максима-Олександра.
Як відомо, модель любить спа і ніколи не відмовить собі у можливості розслабитись. Ба більше, раніше Наталія вчила, як правильно відпочивати.
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