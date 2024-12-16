Ексдружина Кличка в затишному луці показалася з сином в різдвяному Лондоні
Колишня дружина київського мера Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, яка живе у Гамбурзі, вирішила відвідати різдвяний Лондон.
Там жінка зустрілася з сином і показала, як в його обіймах гуляла прикрашеними до свят вулицями.
От тільки з яким саме сином була Наталя, не зовсім зрозуміло, адже хлопця вона показала лише зі спини. Скоріше за все, це був старший, 24-річний Єгор-Даніель, який навчається в британській столиці.
Тим часом молодший син Кличків, 19-річний Максим нині живе у США, навчається та грає в баскетбол за команду Taft School. А 22-річна дочка Єлизавети навчається і живе у Нідерландах.
Нагадаємо, минулого року усі троє дітей Кличків провели Різдво з мамою в Гамбурзі.
Наталія і Віталій Кличко розлучилися у серпні 22-го після 25 років шлюбу. Більше про цікаві факти з життя мера Києва читайте в матеріалі ТаблоID.