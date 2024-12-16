Ексдружина Кличка в затишному луці показалася з сином в різдвяному Лондоні

Перед тим, як вирушити у дорогу, 50-річна Єгорова зазвичай робить селфі вдома

Колишня дружина київського мера Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, яка живе у Гамбурзі, вирішила відвідати різдвяний Лондон.

Там жінка зустрілася з сином і показала, як в його обіймах гуляла прикрашеними до свят вулицями.

От тільки з яким саме сином була Наталя, не зовсім зрозуміло, адже хлопця вона показала лише зі спини. Скоріше за все, це був старший, 24-річний Єгор-Даніель, який навчається в британській столиці.

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Обидва сини Кличків дуже високі і кремезні, але молодший Максим все ж таки найвищий у родині

Щаслива мама з сином у святковому Лондоні

Тим часом молодший син Кличків, 19-річний Максим нині живе у США, навчається та грає в баскетбол за команду Taft School. А 22-річна дочка Єлизавети навчається і живе у Нідерландах.

Для прогулянок Лондоном Єгорова обрала затишний образ у молочно-блакитних тонах

Нагадаємо, минулого року усі троє дітей Кличків провели Різдво з мамою в Гамбурзі.

Наталія і Віталій Кличко розлучилися у серпні 22-го після 25 років шлюбу. Більше про цікаві факти з життя мера Києва читайте в матеріалі ТаблоID.