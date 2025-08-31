Колишня Кличка у сяючій сукні поспокушала стрункими ніжками на фестивалі бурлеску
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова у яскравому образі засвітилася на фестивалі бурлеску (театральне видовище, що поєднує розвагу, еротику та самовираження артистів, - ред) в Гамбурзі.
Світлинами з івенту вона поділилася у своєму Instagram.
На захід Наталія прийшла у червоній паєткованій обтислій сукні без бретелей та з глибоким розрізом на стегні від бренду Marjan Pakan. Свій образ вона доповнила чорним піджаком та краваткою.
"Для тих, хто не знайомий з цим: бурлеск - це гламур, кокетство, мистецтво та самореалізація — яскраве свято індивідуальності. Ця прем'єра була сповнена блиску, креативності та потужних виступів", - написала Єгорова.
Нагадаємо, днями Наталія Єговорова в стилі Великого Гетсбі з'явилася на дні народження подруги.
Також модель вразила образом у сукні з серцями на гламурному івенті.