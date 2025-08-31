Колишня Кличка у сяючій сукні поспокушала стрункими ніжками на фестивалі бурлеску

Фото з Instagram Наталії Єгорової

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова у яскравому образі засвітилася на фестивалі бурлеску (театральне видовище, що поєднує розвагу, еротику та самовираження артистів, - ред) в Гамбурзі.

Світлинами з івенту вона поділилася у своєму Instagram.

На захід Наталія прийшла у червоній паєткованій обтислій сукні без бретелей та з глибоким розрізом на стегні від бренду Marjan Pakan. Свій образ вона доповнила чорним піджаком та краваткою.

"Для тих, хто не знайомий з цим: бурлеск - це гламур, кокетство, мистецтво та самореалізація — яскраве свято індивідуальності. Ця прем'єра була сповнена блиску, креативності та потужних виступів", - написала Єгорова.

Свій звабливий образ Наталія доповнила босоніжками на підборах, прикрасами та клатчем

До речі, розріз сукні був ну дуже глибоким

Єгорова потрималася за сідниці інших гостей фестивалю для кумедного фото

Як вам образ красуні?

