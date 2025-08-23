Пір'я, торочки і блискуча сукня: колишня дружина Кличка вразила образом у стилі Великого Гетсбі. Фото
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова знову засвітилася на стильному івенті. Цього разу вона відвідала вечірку з нагоди дня народження у стилі Великого Гетсбі (однойменний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда, події якого відбуваються у 1920-х).
На захід Наталія прийшла у притаманній 20-м рокам сукні металевого кольору з паєтками та торочками. Свій образ вона доповнила золотими босоніжками на підборах і сумочкою у тон до взуття.
Також вона зробила зачіску, яка відповідає стилістиці тих років - волосся за допомогою лаку вклали витонченими хвилями й прикрасили тоненькою пов'язкою з пір'ям.
