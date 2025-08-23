Пір'я, торочки і блискуча сукня: колишня дружина Кличка вразила образом у стилі Великого Гетсбі. Фото

Юлія Леськова - 23 серпня, 14:23
Наталія Єгорова попозувала для фото
Фото з Instagram Наталі Єгорової

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія Єгорова знову засвітилася на стильному івенті. Цього разу вона відвідала вечірку з нагоди дня народження у стилі Великого Гетсбі (однойменний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда, події якого відбуваються у 1920-х). 

На захід Наталія прийшла у притаманній 20-м рокам сукні металевого кольору з паєтками та торочками. Свій образ вона доповнила золотими босоніжками на підборах і сумочкою у тон до взуття. 

Також вона зробила зачіску, яка відповідає стилістиці тих років - волосся за допомогою лаку вклали витонченими хвилями й прикрасили тоненькою пов'язкою з пір'ям. 


Наталя Єгорова одяглася у стилі Великого Гетсбі

Своїм образом Наталі вдалося передати вайб 20-х. У той час були популярними джаз, одяг з елементами шику та елегантності й увійшли у моду головні убори - пов'язки та пір'я

Наталя Єгорова похвалилася образом 1920-х

Єгорова ніби зійшла зі сторінок роману про Гетсбі

Нагадаємо, на початку серпня Наталія Єгорова вразила зміною зачіски. 

Якось Єгорова у невагомому міні влаштувала танцювальний бунт посеред Валенсії. 

Читайте також:

Ексдружина Кличка в асиметричному міні повчила, як бути магнетичною та живою. Фото

Голонога ексдружина Кличка у воланах і рюшах показала, як радіє любові, та замислилася про нове заміжжя. Відео

"Настрій, гарячіший за літо": ексдружина Кличка у білому бікіні показала свій мокрий релакс. Відео

Наталія Кличко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів