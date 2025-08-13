"Настрій, гарячіший за літо": ексдружина Кличка у білому бікіні показала свій мокрий релакс. Відео

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова показала, як насолоджується останнім місяцем літа.

51-річна модель, вбрана в білий купальник, в ритмі танцю грайливо похлюпалася в водичці, лежачи на матрасі в басейні.

Наталія поєднала купання з процесом засмаги

"Не просто плаваю... а роблю хвилі. Сонце, волога шкіра та настрій, гарячіший за літо", - написала Наталія в Instagram.

Як відомо, струнку фігурку Єгорова має завдяки регулярним тренуванням. Іще вона правильно харчується і дбає про те, щоби навіть перекуси її були корисними. Не так давно колишня перша леді Києва показувала, як відновлюється в спа.

Нагадаємо, в моделінг після тривалої перерви Наталія повернулася незадовго до свого 50-ліття.