"Настрій, гарячіший за літо": ексдружина Кличка у білому бікіні показала свій мокрий релакс. Відео
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова показала, як насолоджується останнім місяцем літа.
51-річна модель, вбрана в білий купальник, в ритмі танцю грайливо похлюпалася в водичці, лежачи на матрасі в басейні.
"Не просто плаваю... а роблю хвилі. Сонце, волога шкіра та настрій, гарячіший за літо", - написала Наталія в Instagram.
Як відомо, струнку фігурку Єгорова має завдяки регулярним тренуванням. Іще вона правильно харчується і дбає про те, щоби навіть перекуси її були корисними. Не так давно колишня перша леді Києва показувала, як відновлюється в спа.
Нагадаємо, в моделінг після тривалої перерви Наталія повернулася незадовго до свого 50-ліття.
