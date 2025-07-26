"Безумовна любов": ексдружина Пятова похвалилася рідкісними фото з чотирма дітьми

Юлія Леськова - 26 липня, 11:26
Юлія Пятова позує для фото
Фото з Instagram Юлії Пятової

Ексдружина голкіпера та тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія Пятова похвалилася їхніми чотирма підрослими дітьми.

У своєму Instagram Юлія показала фото, які вони зробили на прогулянці.

"Не віриться, що то все наші діти з Андрієм. Моя безумовна любов", - написала Пятова.


Нагадаємо, у Юлії та Андрія Пятових четверо спільних дітей: 19-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев. До речі, старша донька Андрія та Юлі навчається в Італії, тож бачаться вони тільки на канікулах. 

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Фото з Instagram Юлії Пятової

Як відомо, восени минулого року Юлія заявила про розлучення зі своїм чоловіком після 19-ти років шлюбу. Андрій пізніше прокоментував це та взяв на себе провину за розставання з дружиною. 

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