"Безумовна любов": ексдружина Пятова похвалилася рідкісними фото з чотирма дітьми

Фото з Instagram Юлії Пятової

Ексдружина голкіпера та тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія Пятова похвалилася їхніми чотирма підрослими дітьми.

У своєму Instagram Юлія показала фото, які вони зробили на прогулянці.

"Не віриться, що то все наші діти з Андрієм. Моя безумовна любов", - написала Пятова.

Нагадаємо, у Юлії та Андрія Пятових четверо спільних дітей: 19-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев. До речі, старша донька Андрія та Юлі навчається в Італії, тож бачаться вони тільки на канікулах.

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Фото з Instagram Юлії Пятової

Як відомо, восени минулого року Юлія заявила про розлучення зі своїм чоловіком після 19-ти років шлюбу. Андрій пізніше прокоментував це та взяв на себе провину за розставання з дружиною.