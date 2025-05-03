Ексдружина Пятова у напівпрозорому пеньюарі привітала себе з 43-річчям спокусливими фото
Ексдружина голкіпера та тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія Пятова святкує своє 43-річчя. У своєму Instagram вона поділилася спокусливими фото з нагоди дня народження.
Юлія попозувала коло дзеркала у спідньому та напівпрозорому чорному пеньюарі з рюшами.
"Приймаю привітання, нарешті я починаю любити свій день народження", - написала вона.
На початку березня Юлія Пятова у купальнику похвалилася тілом на закордонному курорті.
А нещодавно вона попозувала коло київської висотки у мінішортах та жакеті.
Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що Юлія Пятова розлучається з чоловіком після 19-ти років шлюбу. Пізніше Андрій Пятов прокоментував їхнє розлучення та взяв на себе провину.
У експодружжя четверо спільних дітей: 19-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев.