Ексдружина Пятова у напівпрозорому пеньюарі привітала себе з 43-річчям спокусливими фото

Юлія Леськова - 3 травня, 11:43
Юлія Пятова позує для фото
Фото з Instagram Юлії Пятової

Ексдружина голкіпера та тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія Пятова святкує своє 43-річчя. У своєму Instagram вона поділилася спокусливими фото з нагоди дня народження. 

Юлія попозувала коло дзеркала у спідньому та напівпрозорому чорному пеньюарі з рюшами. 

"Приймаю привітання, нарешті я починаю любити свій день народження", - написала вона. 


Юлія Пятова святкує день народження

З нагоди дня народження Юлія наробила ефектних фото

Колишня Пятова попозувала коло дзеркала
Фото з Instagram Юлії Пятової

На початку березня Юлія Пятова у купальнику похвалилася тілом на закордонному курорті. 

А нещодавно вона попозувала коло київської висотки у мінішортах та жакеті. 

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що Юлія Пятова розлучається з чоловіком після 19-ти років шлюбу. Пізніше Андрій Пятов прокоментував їхнє розлучення та взяв на себе провину. 

У експодружжя четверо спільних дітей: 19-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев. 


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