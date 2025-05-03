Ексдружина Пятова у напівпрозорому пеньюарі привітала себе з 43-річчям спокусливими фото

Фото з Instagram Юлії Пятової

Ексдружина голкіпера та тренера "Шахтаря" Андрія Пятова, Юлія Пятова святкує своє 43-річчя. У своєму Instagram вона поділилася спокусливими фото з нагоди дня народження.

Юлія попозувала коло дзеркала у спідньому та напівпрозорому чорному пеньюарі з рюшами.

"Приймаю привітання, нарешті я починаю любити свій день народження", - написала вона.

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З нагоди дня народження Юлія наробила ефектних фото

Фото з Instagram Юлії Пятової

На початку березня Юлія Пятова у купальнику похвалилася тілом на закордонному курорті.

А нещодавно вона попозувала коло київської висотки у мінішортах та жакеті.

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що Юлія Пятова розлучається з чоловіком після 19-ти років шлюбу. Пізніше Андрій Пятов прокоментував їхнє розлучення та взяв на себе провину.

У експодружжя четверо спільних дітей: 19-річна Дарія, 15-річна Мілана, 10-річна Мая та 5-річний Лев.



