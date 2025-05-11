"Є що пригадати": EL Кравчук похвалився палкими обіймами з юною Могилевською. Фото
48-річний співак EL Кравчук похвалився архівним фото зі своєю колегою, співачкою Наталкою Могилевською.
Кравчук показав чорно-білу світлину, на якій він обіймає та цілує в щоку юну Могилевську, поки та дивиться у камеру.
"Є що пригадати, нема чого дітям розказати", - написав він.
Нагадаємо, в одному із інтерв'ю EL Кравчук відверто розказав про свою орієнтацію та свідоме одиноцтво.
Також співак якось ділився власними секретами краси та зізнався, чому не любить, коли його називають секс-символом 90-х.
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