"Є що пригадати": EL Кравчук похвалився палкими обіймами з юною Могилевською. Фото

Юлія Леськова - 11 травня, 12:23
EL Кравчук позує для фото
Фото Інни Перервіної

48-річний співак EL Кравчук похвалився архівним фото зі своєю колегою, співачкою Наталкою Могилевською.

Кравчук показав чорно-білу світлину, на якій він обіймає та цілує в щоку юну Могилевську, поки та дивиться у камеру.

"Є що пригадати, нема чого дітям розказати", - написав він.


Кравчук показав ч/б фото з Могилевською

Впізнали Крачука та Могилевську?

Нагадаємо, в одному із інтерв'ю EL Кравчук відверто розказав про свою орієнтацію та свідоме одиноцтво. 

Також співак якось ділився власними секретами краси та зізнався, чому не любить, коли його називають секс-символом 90-х. 

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