"Є що пригадати": EL Кравчук похвалився палкими обіймами з юною Могилевською. Фото

48-річний співак EL Кравчук похвалився архівним фото зі своєю колегою, співачкою Наталкою Могилевською.

Кравчук показав чорно-білу світлину, на якій він обіймає та цілує в щоку юну Могилевську, поки та дивиться у камеру.

"Є що пригадати, нема чого дітям розказати", - написав він.

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Нагадаємо, в одному із інтерв'ю EL Кравчук відверто розказав про свою орієнтацію та свідоме одиноцтво.

Також співак якось ділився власними секретами краси та зізнався, чому не любить, коли його називають секс-символом 90-х.