Світоліна у стилі спорт-шик наробила фото на тенісному корті

Фото з Instagram Еліни Світоліної

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) у стилі спорт-шик попозувала на тенісному корті.

Еліна наробила фото у білій сорочці з короткими рукавами, поверх якої надягнула в'язану жилетку шоколадного кольору у білий ромбик.

Свій аутфіт вона підкреслила мініспідницею плісе бежевого кольору, високими білими гольфами та кросівками.

"Думайте спортивно, але вишукано", - написала Світоліна.

Свій образ спортсменка доповнила сонцезахисними окулярами та прикрасами Фото Miles Myerscough-Harris

Світоліна наробила фото у стилі спорт-шик Фото Miles Myerscough-Harris

Як вам образ української тенісистки? Фото Miles Myerscough-Harris

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна хвалилася фото з відпочинку з маленькою донечкою Скаї та своєю мамою.

Також спортсменка пояснювала, як теніс змінює тіло та скільки грошей вклав спонсор у її кар'єру.