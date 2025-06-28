Світоліна у стилі спорт-шик наробила фото на тенісному корті
Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) у стилі спорт-шик попозувала на тенісному корті.
Еліна наробила фото у білій сорочці з короткими рукавами, поверх якої надягнула в'язану жилетку шоколадного кольору у білий ромбик.
Свій аутфіт вона підкреслила мініспідницею плісе бежевого кольору, високими білими гольфами та кросівками.
"Думайте спортивно, але вишукано", - написала Світоліна.
Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна хвалилася фото з відпочинку з маленькою донечкою Скаї та своєю мамою.
Також спортсменка пояснювала, як теніс змінює тіло та скільки грошей вклав спонсор у її кар'єру.
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