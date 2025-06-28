Світоліна у стилі спорт-шик наробила фото на тенісному корті

Юлія Леськова - 28 червня, 14:54
Еліна Світоліна позує для фото
Фото з Instagram Еліни Світоліної

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) у стилі спорт-шик попозувала на тенісному корті. 

Еліна наробила фото у білій сорочці з короткими рукавами, поверх якої надягнула в'язану жилетку шоколадного кольору у білий ромбик.

Свій аутфіт вона підкреслила мініспідницею плісе бежевого кольору, високими білими гольфами та кросівками. 


"Думайте спортивно, але вишукано", - написала Світоліна. 

Еліна Світоліна наробила нових фото

Свій образ спортсменка доповнила сонцезахисними окулярами та прикрасами

Фото Miles Myerscough-Harris
Еліна Світоліна показала нові фото

Світоліна наробила фото у стилі спорт-шик

Фото Miles Myerscough-Harris
Еліна Світоліна у спідниці на фото

Як вам образ української тенісистки?

Фото Miles Myerscough-Harris

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна хвалилася фото з відпочинку з маленькою донечкою Скаї та своєю мамою. 

Також спортсменка пояснювала, як теніс змінює тіло та скільки грошей вклав спонсор у її кар'єру. 

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Світоліна
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