Світоліна на відпочинку з дочкою показала, як у бікіні підкорювала хвилю на дошці

Юлія Леськова - 14 червня, 10:10
Еліна Світоліна позує коло моря
Фото з Instagram Еліни Світоліної

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) похвалилася кадрами з відпустки біля моря зі своєю донечкою 2,5-річною Скаї. 

Світоліна показалася в обіймах донечки на тлі гір, попозувала у купальнику та покаталася на дошці для вейкборді.  

"Дівчата хочуть трошки сонця", - написала вона. 


Еліна Світоліна з мамою на катамарані

Також спортсменка наробила фото з мамою у купальниках

Еліна Світоліна з дочкою на відпочинку

Світоліна з дочкою помилувалася морськими пейзажами

Еліна Світоліна показала фото з відпочинку

Еліна похвалилася пресом у купальнику

Нагадаємо, на початку червня Еліна Світоліна показувалася у літаку зі своєю мамою та донькою. 

Також спортсменка замилувала іграшковим чаюванням зі Скаї. 

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