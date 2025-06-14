Світоліна на відпочинку з дочкою показала, як у бікіні підкорювала хвилю на дошці

Фото з Instagram Еліни Світоліної

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) похвалилася кадрами з відпустки біля моря зі своєю донечкою 2,5-річною Скаї.

Світоліна показалася в обіймах донечки на тлі гір, попозувала у купальнику та покаталася на дошці для вейкборді.

"Дівчата хочуть трошки сонця", - написала вона.

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Світоліна з дочкою помилувалася морськими пейзажами

Еліна похвалилася пресом у купальнику

Нагадаємо, на початку червня Еліна Світоліна показувалася у літаку зі своєю мамою та донькою.

Також спортсменка замилувала іграшковим чаюванням зі Скаї.