Світоліна на відпочинку з дочкою показала, як у бікіні підкорювала хвилю на дошці
Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна (Монфіс) похвалилася кадрами з відпустки біля моря зі своєю донечкою 2,5-річною Скаї.
Світоліна показалася в обіймах донечки на тлі гір, попозувала у купальнику та покаталася на дошці для вейкборді.
"Дівчата хочуть трошки сонця", - написала вона.
Нагадаємо, на початку червня Еліна Світоліна показувалася у літаку зі своєю мамою та донькою.
Також спортсменка замилувала іграшковим чаюванням зі Скаї.
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