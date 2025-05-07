Багато пасти, морозиво та голковколювання: Світоліна показала, чим займається в Римі
Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна показала підписникам, як проходить її день перед турніром.
Зараз спортсменка знаходиться у Римі, Італія. Як виявилося, перед змаганнями в Еліни є чимало справ, серед яких зустрічі, інтерв'ю і тренування.
Також 30-річна тенісистка опублікувала в Instagram фотографії у спортивному луці й поділилася своїм харчуванням.
"Зазирніть у моє життя в Римі, поки я готуюся до турніру", — підписала вона свою публікацію.
Нагадаємо, зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом Еліна виховує 2,5-річну дочку Скаї, яку народила восени 2023-го. Їхній первісток вивчає три мови: українську, англійську й французьку. Зіркові батьки обожнюють проводити час разом із дівчинкою.
Світоліна і Монфіс люблять тішити фанів сімейним контентом. А якось ТаблоID розповідав романтичну історію кохання подружжя.