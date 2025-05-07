Багато пасти, морозиво та голковколювання: Світоліна показала, чим займається в Римі

Карина Тімкова - 7 травня, 13:45

Одна з найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна показала підписникам, як проходить її день перед турніром.

Зараз спортсменка знаходиться у Римі, Італія. Як виявилося, перед змаганнями в Еліни є чимало справ, серед яких зустрічі, інтерв'ю і тренування.

Також 30-річна тенісистка опублікувала в Instagram фотографії у спортивному луці й поділилася своїм харчуванням.

Еліна Світоліна попозувала у лосинах у топі

Ранок почався з водних процедур

Фото Instagram

Еліна Світоліна показала графік свого дня

У графіку справ першою стояла онлайн-зустріч

Еліна Світоліна розповіла, як снідає

О десятій Світоліна поснідала червоною рибкою

"Зазирніть у моє життя в Римі, поки я готуюся до турніру", — підписала вона свою публікацію.

Еліна Світоліна показала, чим займається в Італії

Потім спортсменка спілкувалася з журналістами

Еліна Світоліна продемонструвала своє харчування перед змаганням

На обід, звичайно, була паста

Еліна Світоліна показала архівні фото зі своїми нагородами

Зірка українського тенісу знайшла свої знімки з нагородами

Еліна Світоліна показалася на тренуванні

О першій годині дня почалося тренування

Еліну Світоліну у спортлуці зазнімкували на тенісному корті

Еліна активно попрацювала на корті

Еліна Світоліна показала, як їй вводять голки у тіло

А потім відпочила на масажі та акупунктурі (метод традиційної китайської медицини, під час якого у тіло вводять тонкі голки)

Еліна Світоліна показала свій солодкий перекус
Зупинка на морозиво
Еліна Світоліна показалася за вечерею на вулицях Італії

Далі тенісистка прогулялася Римом та повечеряла у місцевому закладі

Еліна Світоліна показалась із книжкою у ліжку
Перед сном спортсменка полюбляє читати книгу

Нагадаємо, зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом Еліна виховує 2,5-річну дочку Скаї, яку народила восени 2023-го. Їхній первісток вивчає три мови: українську, англійську й французьку. Зіркові батьки обожнюють проводити час разом із дівчинкою.

Світоліна і Монфіс люблять тішити фанів сімейним контентом. А якось ТаблоID розповідав романтичну історію кохання подружжя.

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