Світоліна у військовій формі повчилася стріляти з гвинтівки та гранатомета. Фото

Фото з Instagram Еліни Світоліної

Одна із найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна, яка днями розповіла про свій шлюб та виховання доньки, показалася у військовій формі на навчальному полігоні.

Світлинами спортсменка поділилася у своєму Instagram.

Еліна показала своє селфі, де на ній надіта військова форма у мультикам (принт, - ред.). Вона позначила, що полігон знаходиться у Харкові.

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Також вона опублікувала фото, на яких вчиться стріляти з снайперської гвинтівки та тримає на плечі гранатомет.

Попри холод тенісистка, ймовірно, взяла участь у військовому вишколі

Як вам бачити спортсменку зі зброєю?

А ось з такою штукою бачити Еліну ну ось зовсім незвично

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна показала своє "вибухове" тренування у залі через два місяці після операції на нозі.

Як відомо, також вона показувала найяскравіші моменти свого життя.