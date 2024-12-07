Світоліна у військовій формі повчилася стріляти з гвинтівки та гранатомета. Фото
Одна із найбільш титулованих тенісисток Еліна Світоліна, яка днями розповіла про свій шлюб та виховання доньки, показалася у військовій формі на навчальному полігоні.
Світлинами спортсменка поділилася у своєму Instagram.
Еліна показала своє селфі, де на ній надіта військова форма у мультикам (принт, - ред.). Вона позначила, що полігон знаходиться у Харкові.
Також вона опублікувала фото, на яких вчиться стріляти з снайперської гвинтівки та тримає на плечі гранатомет.
Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна показала своє "вибухове" тренування у залі через два місяці після операції на нозі.
Як відомо, також вона показувала найяскравіші моменти свого життя.
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