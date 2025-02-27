"Поцілунки з раю": 59-річна Херлі на Мальдівах похизувалася струнким тілом в улюбленому купальнику

У червні Елізабет Херлі відсвяткує 60-річчя Фото з Instagram Херлі

Британська акторка Елізабет Херлі, яка має власний бренд купальників, в ефектний спосіб оголосила про знижки на деякі моделі.

59-річна зірка, яка відпочиває на Мальдівах, зробила фото для свого Instagram.

Херлі - і дизайнерка купальників, і модель для їхньої реклами

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"Поцілунки з раю", - написала Ліз, зазначивши, шо цей купальник, який зараз на сейлі, її улюблений.

Нагадаємо, торік Херлі розповідала, як їй вдається підтримувати таку чудову форму. Як запевняє акторка, вона може дозволити собі їсти все, що забажає.

Як відомо, Елізабет багато гуляє в швидкому темпі, займається йогою та робить силові вправи.



