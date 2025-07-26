Повністю оголена Ратаковскі поніжилася на сонечку та показала, як минає її липень
Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі наробила гарячих фото, аби продемонструвати, як проходить її другий місяць літа.
Емілі показала фото у купальнику, повністю оголена позасмагала на лежаку, наробила фото у ресторанах та попозувала з 4-річним сином Сильвестром в аеропорту.
"Липень", - лаконічно підписала фото модель.
Нагадаємо, на початку літа Емілі Ратаковскі відсвяткувала своє 34-річчя. На вечірці з нагоди дня народження був торт у вигляді сідниць та гарячі танці.
До речі, днями Емілі у купальнику свого бренду влаштувала зухвалу фотосесію.
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