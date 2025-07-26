Повністю оголена Ратаковскі поніжилася на сонечку та показала, як минає її липень

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі наробила гарячих фото, аби продемонструвати, як проходить її другий місяць літа.

Емілі показала фото у купальнику, повністю оголена позасмагала на лежаку, наробила фото у ресторанах та попозувала з 4-річним сином Сильвестром в аеропорту.

"Липень", - лаконічно підписала фото модель.

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Ратаковскі з сином показалася в аеропорті

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

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Нагадаємо, на початку літа Емілі Ратаковскі відсвяткувала своє 34-річчя. На вечірці з нагоди дня народження був торт у вигляді сідниць та гарячі танці.

До речі, днями Емілі у купальнику свого бренду влаштувала зухвалу фотосесію.