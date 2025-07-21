Ратаковскі в зухвалому купальнику власного авторства поспокушала соковитими принадами. Фото

Марія Ткаченко - 21 липня, 10:15
Емілі Ратаковскі
Фото з Instagram Ратаковскі

Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі, яка має власний бренд купальників, покрасувалася в черговому своєму шедеврі.

34-річна кралечка опублікувала серію світлин у Instagram. Емілі позувала на тлі лаконічного інтер'єру вілли з басейном. У підписі вона зазначила, що перебуває на Адріатиці.

Емілі Ратажковскі

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Купальник Емілі Ратаковскі

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Тіло Емілі Ратаковскі

Як відомо, Ратаковскі належить до тих зірок, які відверто зізнаються в тім, що колють ботокс

Нагадаємо, за плечима в моделі є один невдалий шлюб, у якому вона була жертвою газлайтингу. Але вона переконана, що з такою подією як розлучення жінку її віку можна лише привітати. Нещодавно Емілі, яка виховує 4-річного сина Слая, пояснила, які місце в її житті зараз посідають чоловіки. 

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