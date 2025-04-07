Емілі Ратаковскі в силуетній сукні та Сідні Свіні в декольтованому міні розважилися на модній вечірці. Фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі та голлівудська акторка Сідні Свіні відвідали вечірку бренду Kérastase, який створює засоби для догляду за волоссям.

Знаменитості, які є амбасадорками компанії, у рамках заходу в Нью-Йорку наробили стильних фото серед квіткових декорацій, пообіймалися на дивані й пройшлися вулицями за ручку. Кадрами поділилися представники бренду в Instagram.

33-річна Емілі вбралась у сукню блідно-жовтого кольору нижче коліна. А 27-річна Сідні вдягнула біле міні з драпіруванням і мінімалістичні прикраси.

Обидва аутфіти підкреслювали зону декольте Фото Instagram

Знаменитості посвітили фігурами на модному заході

Акторка грайливо попозувала на вулиці Фото Instagram

Представницям бренду зробили хвилясті укладки

Зірка "Ейфорії" посиділа на дивані, демонструючи спокусливі стегна

Емілі частенько демонструє світу свої жіночні вигини Фото Instagram

Нагадаємо, ходять чутки, що Ратаковскі зустрічається з актором Остіном Батлером, який не так давно розстався з моделлю Каєю Гербер. Емілі також має 4-річного сина Слая від колишнього чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда.

А ще модель любить епатувати фанів зйомками у білизні та демонструвати свої апетитні принади.

Повітряні поцілунки для шанувальників

До речі, Свіні теж часто з'являється декольтованих образах на червоних доріжках. Акторка зараз на піку популярності й активно знімається в топових проєктах, про що ТаблоID нещодавно розповідав.

Днями стало відомо, що Сідні розірвала стосунки зі своїм нареченим, кінопродюсером Джонатаном Давіно.