Емілі Ратаковскі в силуетній сукні та Сідні Свіні в декольтованому міні розважилися на модній вечірці. Фото
Американська супермодель Емілі Ратаковскі та голлівудська акторка Сідні Свіні відвідали вечірку бренду Kérastase, який створює засоби для догляду за волоссям.
Знаменитості, які є амбасадорками компанії, у рамках заходу в Нью-Йорку наробили стильних фото серед квіткових декорацій, пообіймалися на дивані й пройшлися вулицями за ручку. Кадрами поділилися представники бренду в Instagram.
33-річна Емілі вбралась у сукню блідно-жовтого кольору нижче коліна. А 27-річна Сідні вдягнула біле міні з драпіруванням і мінімалістичні прикраси.
Нагадаємо, ходять чутки, що Ратаковскі зустрічається з актором Остіном Батлером, який не так давно розстався з моделлю Каєю Гербер. Емілі також має 4-річного сина Слая від колишнього чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда.
А ще модель любить епатувати фанів зйомками у білизні та демонструвати свої апетитні принади.
До речі, Свіні теж часто з'являється декольтованих образах на червоних доріжках. Акторка зараз на піку популярності й активно знімається в топових проєктах, про що ТаблоID нещодавно розповідав.
Днями стало відомо, що Сідні розірвала стосунки зі своїм нареченим, кінопродюсером Джонатаном Давіно.