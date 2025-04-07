Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Емілі Ратаковскі в силуетній сукні та Сідні Свіні в декольтованому міні розважилися на модній вечірці. Фото

Карина Тімкова - 7 квітня, 15:30

Американська супермодель Емілі Ратаковскі та голлівудська акторка Сідні Свіні відвідали вечірку бренду Kérastase, який створює засоби для догляду за волоссям.

Знаменитості, які є амбасадорками компанії, у рамках заходу в Нью-Йорку наробили стильних фото серед квіткових декорацій, пообіймалися на дивані й пройшлися вулицями за ручку. Кадрами поділилися представники бренду в Instagram.

33-річна Емілі вбралась у сукню блідно-жовтого кольору нижче коліна. А 27-річна Сідні вдягнула біле міні з драпіруванням і мінімалістичні прикраси.

Емілі Ратаковскі й Сідні Свіні попозували в сексі луках

Обидва аутфіти підкреслювали зону декольте

Фото Instagram
Ратаковскі й Сідні Свіні вразили своїми фігурами на вечірці

Знаменитості посвітили фігурами на модному заході

Сідні Свіні в короткій сукні покрутилася перед камерою

Акторка грайливо попозувала на вулиці

Фото Instagram
Емілі Ратаковскі й Сідні Свіні з декольте ефектно попозували
Представницям бренду зробили хвилясті укладки
Сідні Свіні у мінісукні посиділа на дивані

Зірка "Ейфорії" посиділа на дивані, демонструючи спокусливі стегна

Емілі Ратаковскі позакидала ноги на дивані

Емілі частенько демонструє світу свої жіночні вигини

Фото Instagram

Нагадаємо, ходять чутки, що Ратаковскі зустрічається з актором Остіном Батлером, який не так давно розстався з моделлю Каєю Гербер. Емілі також має 4-річного сина Слая від колишнього чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда.

А ще модель любить епатувати фанів зйомками у білизні та демонструвати свої апетитні принади.

Ратаковскі й Сідні Свіні знялися в декольтованих сукнях

Повітряні поцілунки для шанувальників

До речі, Свіні теж часто з'являється декольтованих образах на червоних доріжках. Акторка зараз на піку популярності й активно знімається в топових проєктах, про що ТаблоID нещодавно розповідав.

Днями стало відомо, що Сідні розірвала стосунки зі своїм нареченим, кінопродюсером Джонатаном Давіно.

Читайте також:

"Найбільша зачіска в моєму житті": Ратаковскі у люрексі та з торочками на грудях попозувала в стилі 80-х

Ратаковскі посвітила пишним бюстом у культовій "голій" сукні як у Лопес. Фото

Ратаковскі у червоному міні попозувала на драбині в образі сексі-Санти

ратаковскі
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів