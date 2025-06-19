Ратаковскі попозувала у жакеті на голе тіло і пояснила, чому не зосереджується на чоловіках. Фото

Американська супермодель Емілі Ратаковскі стала головною героїнею нового випуску британського ELLE.

Для літньої фотосесії знаменитість вдягнула декілька луків: різноманітні коротенькі шорти, квіткову мінісукенцю, жакет з деніму на голе тіло й рожеву сорочку з вишивкою.

Перед камерою Емілі, яка днями гучно відсвяткувала своє 34-річчя, ефектно позувала на дивані та у ванній, а ще спокусливо лежала на травичці й ліжку.

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У рамках інтерв'ю знаменитість, яка декілька років тому зізналася, що є бісексуалкою, розповіла про свої стосунки з чоловіками зараз:

"Не зосереджуватися на чоловіках — це справді чудово… Мені досі подобаються чоловіки. У моєму житті немає гетеросексуальних чоловіків, хіба що вони мають романтичний інтерес. В ієрархії потреб — це вершина піраміди, що приємно. Чоловіки — це задоволення та веселощі, але вони не є частиною моєї сутності. Решта мого життя — це спілкування з іншими жінками і квір-людьми, а також материнство".

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Розмова з журналістом охопила й політичні теми. Ратаковскі зізналася, що відносить себе до лівої течії політичних сил, які зосереджені на соціальній рівності. Також вона схвильована умовами життя трансгендерних людей після обирання Трампа президентом:

"З кожним роком я стаю дедалі більш лівою, що чудово, бо, на мою думку, в коледжі існує ідея, що з віком ти стаєш більш консервативним. Але між Джо Байденом і тепер Трампом я просто відчуваю більший зв'язок з лівими. В основному, для мене немає жодної плутанини. Зараз ми в США в стані шоку, бо лише перші сто днів (каденції Трампа) були новинним циклом, який неможливо осягнути.

Я не можу повірити, що відбувається, коли справа доходить до трансгендерних людей у ​​цій країні. Це жахливо. У мене є друзі, які є батьками трансгендерних дітей, і вони думають про Канаду, думають про переїзд. У мене є друзі, які подорожували за кордоном, їх допитували та змінювали посвідчення особи. Мене не хвилює стать, хіба що як особисте вираження. Тому мені дуже важко зрозуміти таке мислення і бажання контролювати людей".

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Нагадаємо, Емілі частенько позує для пікантних фотосетів та носить спокусливий одяг. Також зірку можна побачити в рекламі спіднього. Про голі фото вона теж не забуває.

Як відомо, Ратаковскі виховує 4-річного синочка Слая від колишнього чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда.