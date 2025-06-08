Торт-сідниці, гарячі танці та повітряні кульки: Ратаковскі показала, як відгуляла своє 34-річчя

Фото з Instagram Емілі Ратаковскі

Американська супермодель Емілі Ратаковскі 7 червня відсвяткувала своє 34-річчя та показала кадри з розкішної вечірки.

Емілі запросила на святкування своїх друзів та близьких й помітила кожного імітацією тату зі своїм ніком "Emrata". Також вона показала кадри, як трусить сідницями з коктейлем в руці та задуває свічки на величезному торті у формі сідниць у бікіні.

"Вау, найкращий день народження. Відчуваю таку вдячність за те, що маю у житті: друзів, веселощі. Дякую за всю любов", - написала Ратаковскі.

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Емілі попозувала коло свого креативного торта на 34-річчя

Емілі не тільки іменинниця, але й діджей на своїй вечірці

Як відомо, нещодавно Емілі замилувала своїх шанувальників щемливими кадрами зі своїм 4-річним сином Слаєм.

До речі, взимку цього року Ратаковскі приписували роман з колишнім Каї Гербер, актором Остіном Батлером.