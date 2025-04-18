Ратаковскі замилувала цілунками і балощами з 4-річним сином. Фото
Американська супермодель Емілі Ратаковскі замилувала фото зі своїм сином Слаєм.
33-річна зірка разом з 4-річним хлопчиком показали грайливі цілунки за обідом.
Як відомо, Ратаковскі народила сина від британського режисера Себастьяна Беар-МакКларда. Пара розлучилася у 2022-му через невірність чоловіка.
Минулого року Емілі розповідала, що розлучення після 30 - це шикарно. До речі, кралечці вже приписували чимало романів, зокрема із відомим артистом.
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