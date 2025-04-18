Ратаковскі замилувала цілунками і балощами з 4-річним сином. Фото

Марія Мельник - 18 квітня, 15:15

Американська супермодель Емілі Ратаковскі замилувала фото зі своїм сином Слаєм.

33-річна зірка разом з 4-річним хлопчиком показали грайливі цілунки за обідом.

Ратаковскі з сином за обідом

Схоже, Ратаковскі точно не буває нудно з сином

Емілі з сином Слаєм

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Емілі Ратаковскі - портретне фото
Ратаковскі поцілувалася з сином

Емілі з тих зіркових мам, хто не ховає сина від камер, ба більше, відвідує разом з ним світські заходи

Творчість маленького Слая

Творчість маленького Слая

Ратаковскі дуркує з сином

З сином можна і мартіні хильнути, але небагато

Як відомо, Ратаковскі народила сина від британського режисера Себастьяна Беар-МакКларда. Пара розлучилася у 2022-му через невірність чоловіка.

Минулого року Емілі розповідала, що розлучення після 30 - це шикарно. До речі, кралечці вже приписували чимало романів, зокрема із відомим артистом.

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