Еністон і Гомес в total black пообіймалися на івенті та попозували для пустотливих фото
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон та американська співачка Селена Гомес з’явилися разом на світському заході попри давні чутки про їхню ворожнечу.
Вечірку організували косметичний бренд Rare Beauty, засновницею якого є Селена, та бренд Дженніфер — Lolavie, що виготовляє засоби для волосся. Захід відбувся напередодні Дня святого Валентина у Лос-Анджелесі, пише People. Знаменитості представили нові версії своїх продуктів для макіяжу і догляду.
Перед камерами дві зірки позували в елегантних чорних образах. 55-річна Еністон обрала класичний костюм у поєднанні з елегантною блузкою з глибоким вирізом.
Тим часом 32-річна Гомес зупинилася на стильному комплекті, що складався з боді, піджака та широких штанів, доповнивши образ золотими аксесуарами.
"Я знаю Джен вже понад десять років, і я завжди поважала її. Вона постійно була поруч зі мною. Приємно, коли в житті є люди, які можуть просто бути поруч, вислухати тебе і дати чудові поради", — сказала Гомес під час заходу.
Еністон, у свою чергу, відзначила, що вони з Селеною намагаються підтримувати одна одну як сестри.
Дружба між акторками зав’язалася ще у 2015 році. Співачка зізнавалася, що довгий час захоплювалася Дженніфер як актрисою, і після знайомства вони швидко знайшли спільну мову. Зокрема, після розставання Гомес з Джастіном Бібером Еністон була серед тих, хто підтримував її у складний період.
Однак у медіа неодноразово ходили чутки про напругу між зірками. Після розлучення Дженніфер з Джастіном Теру у 2018 році шанувальники припустили, що вона образилася на Гомес через спілкування з її колишнім чоловіком. Утім, як доводить їхня поява на заході, усі припущення про ворожнечу неправдиві.
Як відомо, Еністон багато часу займається спортом і приділяє час своєму зовнішньому вигляду. Нещодавно вона з'явилась у боді, показуючи результати улюбленого тренування. Вона також розповіла про любов до себе і здоровий спосіб життя.
Щодо Селени, то зараз вона щаслива у стосунках з Бенні Бланко. Наприкінці минулого року пара навіть заручилась. Нагадаємо, що через проблеми зі здоров'ям, Гомес не зможе самостійно виносити дитину.