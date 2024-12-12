Селена Гомес заручилася та показала обручку. Фото

Тамара Кудрявченко 12 грудня, 09:30
Селена Гомес заручини

Попереду весілля

Фото з Instagram

32-річна американська співачка і актриса Селена Гомес заручилася з продюсером Бенні Бланко через півтора року стосунків.

Радісною звісткою та фото обручки з величезним камінчиком щаслива зірка повідомила в своєму Instagram.

"Вічність починається зараз", - підписала світлини Гомес.


Селена Гомес показала обручку

Судячи з фото, зірка щаслива

Гомес обручка

Цікаво, скільки тут карат

Як відомо, свій роман з Бланко співачка підтвердила у грудні минулого року. На той момент пара була вже пів року разом.

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Чутки про заручини Селени з Бенні ходили ще влітку цього року, і актриса їх охоче підігрівала.

До речі, нещодавно Гомес зізналася, що не зможе сама виносити дитину.

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Селена Гомес
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