Селена Гомес заручилася та показала обручку. Фото
32-річна американська співачка і актриса Селена Гомес заручилася з продюсером Бенні Бланко через півтора року стосунків.
Радісною звісткою та фото обручки з величезним камінчиком щаслива зірка повідомила в своєму Instagram.
"Вічність починається зараз", - підписала світлини Гомес.
Як відомо, свій роман з Бланко співачка підтвердила у грудні минулого року. На той момент пара була вже пів року разом.
Чутки про заручини Селени з Бенні ходили ще влітку цього року, і актриса їх охоче підігрівала.
До речі, нещодавно Гомес зізналася, що не зможе сама виносити дитину.
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