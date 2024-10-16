55-річна Еністон у декольтованому боді продемонструвала результат улюбленого воркауту
Американська акторка Дженіфер Еністон, яка є не лише палкою фанаткою воркаут-методу Pvolve, а і його амбасадоркою, наочно продемонструвала його переваги.
55-річна зірка серіалу "Друзі" знялася його для нового кампейну.
Бекстейдж-відео вона опублікувала у своєму Instagram.
Нагадаємо, торік Еністон розповідала, як прийшла до цього методу після того, як дуже довго надмірно виснажувала себе 45-хвилинними кардіо, кросфітом, боксом тощо.
Як відомо, до б'юті-секретів вічномолодої Дженніфер належать колагеновий смузі та уколи пептидів, які вона робить щотижня.
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