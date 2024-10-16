55-річна Еністон у декольтованому боді продемонструвала результат улюбленого воркауту

Марія Ткаченко 16 жовтня, 17:45

Американська акторка Дженіфер Еністон, яка є не лише палкою фанаткою воркаут-методу Pvolve, а і його амбасадоркою, наочно продемонструвала його переваги.

55-річна зірка серіалу "Друзі" знялася його для нового кампейну.

Фігура Дженніфер Еністон

Такою фігурою Дженніфер Еністон завдячує регулярним тренуванням

Фото з Instagram Pvolve

Бекстейдж-відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Нагадаємо, торік Еністон розповідала, як прийшла до цього методу після того, як дуже довго надмірно виснажувала себе 45-хвилинними кардіо, кросфітом, боксом тощо.

Як відомо, до б'юті-секретів вічномолодої Дженніфер належать колагеновий смузі та уколи пептидів, які вона робить щотижня.

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Дженніфер Еністон
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