55-річна Еністон у декольтованому боді продемонструвала результат улюбленого воркауту

Американська акторка Дженіфер Еністон, яка є не лише палкою фанаткою воркаут-методу Pvolve, а і його амбасадоркою, наочно продемонструвала його переваги.

55-річна зірка серіалу "Друзі" знялася його для нового кампейну.

Такою фігурою Дженніфер Еністон завдячує регулярним тренуванням Фото з Instagram Pvolve

Бекстейдж-відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Нагадаємо, торік Еністон розповідала, як прийшла до цього методу після того, як дуже довго надмірно виснажувала себе 45-хвилинними кардіо, кросфітом, боксом тощо.

Як відомо, до б'юті-секретів вічномолодої Дженніфер належать колагеновий смузі та уколи пептидів, які вона робить щотижня.