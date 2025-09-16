Федишин посвітила ніжками у провокативному луці з довжелезними торочками і чоботами на шпильках

Співачка Ірина Федишин, яка протягом повномасштабної війни невтомно гастролює за кордоном та збирає гроші на допомогу військовим, показалася в незвичному образі.

Любителька світлих та яскравих кольорів і романтичних міні раптом виклала фото в чорному луці, котрий на ній виглядає доволі провокаційно.

Сукня з довжелезними торочками та високі шкіряні чоботи на високих шпильках - саме в такому аутфіті Ірина попозувала на стільці, виставивши на камеру стрункі ноги.

Нечасто Ірина Федишин носить подібні образи

"Скоро вас буду дивувати", - пообіцяла Федишин з інтригою.

Фанати у передчутті сюрпризу завалили Федишин компліментами

До речі, зовсім нещодавно Ірина з родиною показувалася в Амстердамі. А перед цим з мамою фотографувалася у Парижі.

У липні 38-річна співачка з чоловіком Віталієм Човником відзначали 19-ту річницю шлюбу.