"Встали на рушничок щастя": Федишин привітала чоловіка з річницею шлюбу та подякувала за сімейні цінності. Фото

38-річна співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник 29 липня відсвяткували 19-ту річницю шлюбу.

У святковий день закохані згадали своє весілля, показавши спільні романтичні фото в Instagram. А ще вони звернулися один до одного з традиційними привітаннями.

"19 рік у шлюбі. Дякую за кожен день поруч. Так багато пройдено. І ще більше — попереду. Дякую тобі за наше життя. За любов, дітей і сміх", — написала артистка.

Так молодята виглядали у день весілля Фото instagram

"Сьогодні особливий день для нас! День, коли ми встали на рушничок щастя! Дякую Віталіку за твою любов, турботу, важливі сімейні цінності, які ти бережеш ! Дякую, що сім'я — завжди для тебе на першому місці. Люблю тебе", — додала Ірина.

Обранець зірки постійно підтримує її та їздить з коханою на гастролі

Федишин поділилася спогадами з особливого дня

"19 років подружнього життя. Іринко, кохаю тебе ще сильніше. І ні на секунду не сумнівайся — я завжди буду тебе любити. Сьогодні у нас особливий день. 19 років — це вже майже два десятиліття любові, вибору, спільного шляху. Це не лише про романтику. Це про ранки з кавою і вечори з розмовами. Про будні, наповнені турботою. Про віру одне в одного. І про свята, які хочеться ділити тільки вдвох.

Ми навчилися пробачати й підтримувати, слухати і мовчати поруч, коли це справді потрібно. Ми сміялися, сперечалися, будували, втрачали і знову знаходили. І завжди — одне одного. Це не ідеальна історія. Але вона — наша. Жива, справжня. І ми безмежно вдячні Богу, що маємо цю дату — не як цифру, а як глибину", — поділився 42-річний Віталій.

У подружжя є чимало романтичних фотосесій на згадку

Нагадаємо, співачка та її чоловік виховують двох синів: 14-річного Юрія і Олега, який нещодавно відзначав своє 10-річчя. Родина повним складом любить підтримувати зірку на її концертах і позувати у мальовничих парках.

Також Ірина розповідала, чому наводить марафет для коханого та як вони виховують своїх спадкоємців. А ще авторка хітів обожнює ніжно вітати Віталія з важливими святами.