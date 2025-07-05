Федишин у мінішортах та з цуциком на руках попозувала на тлі іспанських краєвидів

Юлія Леськова - 5 липня, 13:20
Ірина Федишин робить селфі в автомобілі
Фото з Instagram Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин похвалилася літнім аутфітом на тлі іспанських краєвидів. 

Зірка попозувала у білому топі та джинсових мінішортах з цуциком на руках. Свій лук вона доповнила капелюхом та сонцезахисними окулярами. 

"Іспанія. Я вже тут", - підписала світлини Ірина. 


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Нагадаємо, на початку минулого місяця Ірина Федишин розповіла про інцидент, який трапився з нею на гастролях у Польщі. Співачка була навіть змушена вибивати двері у ванну з ноги.

Також співачка позувала у напівпрозорому топі на тлі Кельнського собору. 

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