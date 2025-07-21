Федишин у полум'яному максі притулилася до коханого на іспанському кораблику
Співачка Ірина Федишин, яка наразі перебуває на гастролях в Іспанії, поділилася в Instagram атмосферними фото з кораблика, яким, судячи з підпису, прямувала до Валенсії.
38-річна артистка вбралася в яскраво-червону міксісукню на бретелях та дозволила білявому волоссю вільно тріпотіти на вітерці.
Для селфі зі своєю коханою та музою попозував і чоловік та продюсер Ірини, 42-річний Віталій Човник.
Нагадаємо, нещодавно Федишин розказала, чи вдається їм заробляти під час повномасштабної війни. Як відомо, ТаблоID пригадував історію кохання Ірини та Віталія, котрий на момент знайомства з артисткою збирався стати священником. Пара виховує двох синів, Юрія та Олега. Федишин не приховує, що мріє про доньку, і торік збила з пантелику навіть власну маму, з'явившись у кліпі з округлим животиком.
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