Федишин у полум'яному максі притулилася до коханого на іспанському кораблику

Марія Ткаченко - 21 липня, 12:30
Ірина Федишин
Фото з Instagram Федишин

Співачка Ірина Федишин, яка наразі перебуває на гастролях в Іспанії, поділилася в Instagram атмосферними фото з кораблика, яким, судячи з підпису, прямувала до Валенсії.

38-річна артистка вбралася в яскраво-червону міксісукню на бретелях та дозволила білявому волоссю вільно тріпотіти на вітерці.

Ірина Федишин в інстаграм

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Для селфі зі своєю коханою та музою попозував і чоловік та продюсер Ірини, 42-річний Віталій Човник.

Чоловік Федишин

Артистці свого часу дорікали тим, що її чоловік під час повномасштабної війни часто виїздить за кордон. Федишин відповіла

Гастролі Федишин

Нагадаємо, нещодавно Федишин розказала, чи вдається їм заробляти під час повномасштабної війни. Як відомо, ТаблоID пригадував історію кохання Ірини та Віталія, котрий на момент знайомства з артисткою збирався стати священником. Пара виховує двох синів, Юрія та Олега. Федишин не приховує, що мріє про доньку, і торік збила з пантелику навіть власну маму, з'явившись у кліпі з округлим животиком. 

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