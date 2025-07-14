Федишин з синами, чоловіком і батьками наробила сонячних фото на вулицях Барселони

Співачка Ірина Федишин продовжує подорожувати Європою в рамках свого концертного туру. Цього разу вона опинилася в Іспанії.

Перед виступом зірка захотіла прогулятися Барселоною і відвідати місцевий храм. Компанію Ірині склала її родина: чоловік, продюсер Віталій Човник та їхні сини, 14-річний Юрій і Олег, якому днями виповнилося 10 років.

А ще на сімейних фото з'явилися батьки артистки: Леся та Петро. До речі, майже усі вдягнули чорно-білі аутфіти, окрім тата 38-річної Федишин.

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Спадкоємці зірки частенько їздять з нею за кордон. Не так давно Юрій позував з мамою Німеччині, а Олег — колядував в Америці. До речі, під час подорожей країнами в Ірини стаються і неприємні конфузи.

Нещодавно родина у такому ж складі знаходила зв'язок з природою в українському парку. А ще Федишин у відвертому інтерв'ю розповідала про виховання своїх синів.