"Приємні спогади": Федишин у міні показала, як з чоловіком і сином вигулювала песика на вулицях Амстердама. Фото

38-річна співачка Ірина Федишин показала свої спогади зі столиці Нідерландів, куди приїжджала в рамках музичного туру.

В Instagram знаменитість опублікувала фото, зроблені на вулицях міста у компанії чоловіка, Віталія Човника, 10-річного сина Олега та песика Барні. Для прогулянки Ірина вдягнула мініспідничку з паєтками, чорну майку та білу кофтину.

"Казкове місто Амстердам, де нещодавно у мене відбувся концерт і залишилися приємні спогади", — написала вона.

Артситка попозувала біля річки Амстел з домашнім улюбленцем на руках Фото instagram

Федишин похвалилася стрункими ніжками

Співачка роздивилася місцеві історичні пам'ятки

Куди ж без селфі з коханим

Молодший син Ірини допомагав їй вигулювати Барні

Схоже, песику сподобалася прогулянка у новій локації

Як відомо, Ірина частенько їздить виступати у різні країни і ділиться з фанатами стильними фото з кожного нового місця. Нещодавно вона з усією родиною показувалась у Барселоні, а ще у червоному аутфіті ефектно позувала у нічній Празі.

Нагадаємо, з Віталієм зірка також виховує старшого сина, 14-річного Юрія, з яким нещодавно гуляла у Німеччині. А для молодшого спадкоємця Федишин влаштувала миле свято в Іспанії. Також артистка з дітьми, чоловіком і батьками не забуває відвідувати українські парки та милуватися природою.