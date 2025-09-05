"Приємні спогади": Федишин у міні показала, як з чоловіком і сином вигулювала песика на вулицях Амстердама. Фото

Карина Тімкова - 5 вересня, 15:05

38-річна співачка Ірина Федишин показала свої спогади зі столиці Нідерландів, куди приїжджала в рамках музичного туру.

В Instagram знаменитість опублікувала фото, зроблені на вулицях міста у компанії чоловіка, Віталія Човника, 10-річного сина Олега та песика Барні. Для прогулянки Ірина вдягнула мініспідничку з паєтками, чорну майку та білу кофтину.

"Казкове місто Амстердам, де нещодавно у мене відбувся концерт і залишилися приємні спогади", — написала вона.

Ірина Федишин у міні попозувала з песиком у руках в Амстердамі

Артситка попозувала біля річки Амстел з домашнім улюбленцем на руках

Фото instagram

Ірина Федишин у міні та з песиком прогулялася Нідерландами

Федишин похвалилася стрункими ніжками

Ірина Федишин у мініспідниці посвітила стрункими ногами в Амстердамі

Співачка роздивилася місцеві історичні пам'ятки

Ірина Федишин з декольте та з чоловіком зазнімкувалася в Нідерландах

Куди ж без селфі з коханим

Ірина Федишин у мініспідниці показалася з сином в Амстердамі

Молодший син Ірини допомагав їй вигулювати Барні

Ірина Федишин у міні та майці прогулялася з песиком в Амстердамі

Схоже, песику сподобалася прогулянка у новій локації

Як відомо, Ірина частенько їздить виступати у різні країни і ділиться з фанатами стильними фото з кожного нового місця. Нещодавно вона з усією родиною показувалась у Барселоні, а ще у червоному аутфіті ефектно позувала у нічній Празі.

Нагадаємо, з Віталієм зірка також виховує старшого сина, 14-річного Юрія, з яким нещодавно гуляла у Німеччині. А для молодшого спадкоємця Федишин влаштувала миле свято в Іспанії. Також артистка з дітьми, чоловіком і батьками не забуває відвідувати українські парки та милуватися природою.

