"Завжди мало, хочеться більше": FIЇNKA відверто про те, скільки заробляє, чим займається її чоловік і що хоче показати на Євробаченні

Фото з Instagram FIЇNKA

Співачка та учасниця Нацвідбору на Євробачення 2025 FIЇNKA (справжнє ім'я Ірина Вихованець) розповіла про те, скільки та на чому заробляє, яку вагу має, чим займається її чоловік та що хоче показати на пісенному конкурсі.

За словами співачки, вона заробляє через рекламні інтеграції та концерти.

"По-перше, я ж не з нуля почала. Instagram та реклама - це допомагало в розвитку цієї всієї двіжухи. YouTube і реклама. На YouTube у мене було 100 тисяч підписників, а для України це далеко не мало. Плюс-мінус жити можна. Реклама, корпоративні заходи, концерти, роялті - чотири складові, на яких тримається український артист, який може навіть без продюсерства сам себе забезпечити", - сказала вона в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ірина зазначила, що заробляє кожного місяця по-різному, буває менше, буває більше, проте для неї зароблених коштів завжди мало.

"Завжди мало, кажу як є, завжди не стає і хочеться більше. Але працюємо. Залежить від місяця. У мене це настільки нестабільно, що я нічого не можу сказати. Думаю до 3 тисяч доларів - це буде більш стабільно", - пояснила вона.

FIЇNKA живе в Івано-Франківську й у неї з чоловіком є власна квартира. Проте багато коштів співачка витрачає на їжу.

"Я їм дуже багато, ну як чотири свині. Мене прогодувати, ну це просто неможливо. Комуналка і все таке - чоловік цим займається, я нічого не знаю скільки. Ну Франківськ, тут не дуже дорого проживати, чесно. Тут можна харчуватися по закладах і ти собі нормально будеш чухатися. Я так і живу, бо не встигаю. У мене ще дитина і треба виховувати, годувати і таке інше. Ну я така, мені лобстерів не треба", - додала вона.

Співачка каже, що багато їсть і має великі груди Фото з Instagram FIЇNKA

До речі, попри свій хороший апетит, вона у досить гарній формі і не посоромилася на публіку озвучити, скільки кілограм важить.

"Я маю 1,72 м зросту і важу 64 кілограми, десь так. Ну у мене груди великі", - зізналася Вихованець.

У співачки є чоловік. Він актор Національного драматичного театру у Франківську. А також подружжя має маленького сина, йому 5 років.

За словами співачки, їй не страшно у разі перемоги на Нацвідборі їхати на Євробачення та на деякий час залишити родину.

"Ну слово "страшно" трохи забагато, чого мені боятися. Я ж приїду, я не лишаю їх. Але у нас така професія. Чоловік на гастролі, я на концерти, він там на зйомки, я на свої зйомки. У нас на холодильнику графік висить. У нас навіть няні немає, якби хтось спитався. Ми просто міняємося, хто, коли, що має робити. І бабусі працюють. Якщо ви хочете, все можна зробити, аби хотіти", - запевнила вона.

Чоловік співачки Юрій Вихованець грає в театрі

До слова, FIЇNKA вважає, що на Євробачення треба везти саме українське звучання, а не підлаштовувати його під європейців. Вона вважає, що людям там треба побачити, що українці вміють жити навіть попри війну.

"Я написала пісню "Культура" з гаслом важливим. Яке важливе тут і важливо повезти в Європу наше звучання і наше розуміння і їх огуцулити, окультурити. Бо у нас реально величезний багаж культури і підлаштовуватися під них — це стати одним із них. Треба навпаки своє доносити туди і показувати чого ми тут такі кльові, такі круті. І я можу це зробити.

Вони хочуть свята, я можу їм це зробити. Річ у тому, що не обов'язково доносити, що "Україна — боротьба, ми боремося". Вони там дивуються одному факту, що ми тут живемо звичайне життя, бо якщо тут війна, то ми маємо ходити весь час в сльозах, в шмарках, ходимо і просимо. А тут оп — ми веселі, адекватні, нормальні попри все. Ось це і викликає захоплення, що ми вміємо жити то життя пропри отаке, яке їм навіть і не снилося. Це треба везти і це треба розказувати, я так вважаю", - підсумувала співачка.

Як відомо, фінал Національного відбору на Євробачення відбудеться 8 лютого. У листопаді Суспільне мовлення оприлюднило суму, у яку може обійтися трансляція - 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

До речі, у журі Національного відбору в цьому році сидітимуть: Джамала, лідер гурту "Без обмежень" Сергій Тачинець та фронтвумен гурту GO_A Катерина Павленко.

Євробачення цього року проводить Швейцарія. Пісенний конкурс відбудеться у травні.