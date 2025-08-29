"Просто трішки дисципліни": Фокіна похвалилася струнким тілом в обтислому комбінезоні

Співачка Маша Фокіна ретельно стежить за своїм харчуванням та регулярно займається спортом, тож має струнке і гнучке тіло, яке іноді демонструє в мережі в спокусливих вбраннях.

Нещодавно онука першого прем'єра України хизувалася пресом у чорній сукні, а цього разу заселфила свою фігуру в обтислому спортивному комбінезоні.

Фокіній 39 років і вона має 6-річного сина

"Просто я, моє дзеркало та трішки дисципліни", - скромно підписала фото Маша.

А кілька днів тому Маша показувалася в сукні модного нині фасону

Нагадаємо, нещодавно Фокіна красувалася в бікіні на грецькому острові Міконос. А до цього співачка відпочивала з сином у Болгарії.

До слова, про свого чоловіка і батька її дитини, Геннадія артистка давно не згадувала. Він, як відомо, живе в Америці.