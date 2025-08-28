Зої Кравіц у шовковому екстраміні посвітила ніжками на вулицях Нью-Йорка та оголила живіт у звабному луці на кінопрем'єрі. Фото

Актриса і режисерка Зої Кравіц продовжує відвідувати світові прем'єри свого майбутнього фільму "Спійманий на крадіжці". Цього разу вона покрасувалася на хіднику в Нью-Йорку.

Для заходу 36-річна затемненість вдягнула спокусливий чорний комплект від Saint Laurent, що складався з топу з довгим рукавом і обтислої максіспідниці. Саме цей архівний лук у 1999-му носила канадська супермодель Ясмін Гаурі.

Актриса оголила живіт у звабливому образі Фото ninapark

Зої похвалилася стрункою фігуркою і тендітною талією

Зірка також блиснула своїм декольте, до речі, зайвих прикрас вона не вдягала, лише каблучку з масивним діамантом

Zoë Kravitz wearing custom Saint Laurent, referencing the SS90 runway look worn by Yasmeen Ghauri pic.twitter.com/6GN1mLY4aP — hionfashion (@hionfashion) August 27, 2025

А після офіційної прем'єри вона прогулялася містом у коротенькій рожевій сукні з шовку від Kallmeyer NYC Фото daniellegoldberg

Селебріті похвалилася стрункими ніжками перед групою папараці

Не секрет, що Кравіц є справжньою модницею та обожнює сексі луки. Не так давно вона у шортиках посвітила стегнами для фото у глянці та показала оголені сідниці на хіднику. Також режисерка не соромиться знятися топлес.

До речі, під час престуру стрічки Зої ловили за милою поведінкою з її колегою, 34-річним Остіном Батлером. А ще ходили чутки про їхній роман після того, як пару побачили за цілунком. Але точно невідомо, чи зустрічаються актори, оскільки зірку бачили на побаченні з іншим чоловіком після її минулорічного розставання з нареченим Ченнінгом Татумом.