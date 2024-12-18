"Як тепер носити чорний одяг?": Пренткович здивувала новим кольором волосся. Відео

Таня любить експерименти Фото @vv.panchuk

Блогерка Таня Пренткович, яка готується стати мамою втретє, наприкінці року захотіла кардинальних змін. І, як вона сама висловилася в Instagram, взяла та "повернулася до заводських налаштувань".

Це повернення сталося за допомогою нового кольору волосся: Таня позбулася свого блонду на користь більше природного для неї темного шатену.

В Instagram Пренткович виклала відео, на якому продемонструвала зміни. А також вона поділилася деякими фактами про життя брюнеток.

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Таня колись була руда, а тепер темненька

"Волосся виглядає блискучим і доглянутим, блонд так не вміє. Але одразу видно посічені кінчики. Як тепер носити чорний одяг? Волосся усюди... З рудим і блондом такого не було", - зазначила Таня.

У кожного кольору волосся є свої плюси і мінуси

Також 32-річна блогерка запевнила, що коханому Андрію Гонковському її зміни дуже сподобалися, а от старший син Іван, коли побачив її вперше з новим кольором, запитав: Що ти з собою зробила?.

Як відомо, у жовтні Таня з Андрієм оголосили стать своєї майбутньої другої дитини. Пара вже виховує 2-річного Адама та сина Тані від першого шлюбу, 8-річного Івана.